USA mischen sich ein

Zum Artikel „So brisant ist der Taiwan-Streit“ vom 2. August:

Vorab war klar, dass der Besuch Pelosis in Taiwan China provozieren würde. Was ist der Auslöser der jüngsten Spannungen? Es wird die Reise Pelosis genannt. Was war das Ergebnis dieses Besuchs? Reaktion Chinas durch massive Militärmanöver, die scharfe Kritik in den USA und den mit ihnen verbündeten Ländern zur Folge haben. All das war zu erwarten. Resümee: eine Zuspitzung des Streits um die Inselrepublik. Mit der Möglichkeit eines großen Kriegs bei weiterer Eskalation nicht nur zwischen den USA und China, sondern der NATO und den Ländern, die China unterstützen.

Nicht China hat hier provoziert, sondern die USA durch diesen ansonsten überflüssigen Besuch. USA als Weltpolizist – überall mischen sie sich ein mit militärischen Drohungen und Einsätzen, in Lateinamerika, Kuba, Iran, Afghanistan, Irak, Nordafrika… Man hat sich daran gewöhnt, wie es scheint. Dass nur die USA, kein anderes westliches Land oder die EU sich solche Einmischungen leisten. Und das in einer Situation, wo es weltweit Konflikte und Probleme gibt, die kaum zu bewältigen sind, Klimakatastrophe, Pandemie und der Ukraine-Krieg mit weltweiten Belastungen.

Mehr zum Thema Beziehungen China kündigt Manöver an Mehr erfahren Konflikt China kündigt weitere Manöver um Taiwan an Mehr erfahren Konflikte USA und Taiwan kündigen formelle Handelsgespräche an Mehr erfahren

Zum Hintergrund, zu lesen im „Mannheimer Morgen“: „1979 bekennen sich die USA zur Ein-China-Politik. Washington erkennt die Position Pekings an, dass Taiwan Teil Chinas ist…“ Mehr Doppelzüngigkeit geht nicht. Aber verständlich: Ohne die Handelsbeziehungen mit China würde die US-amerikanische Wirtschaft schweren Schaden nehmen, wie auch die deutsche und die vieler westlicher Länder.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BO6ueZ