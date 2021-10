Unwürdiger Wahnsinn

Zum Thema Pferderennen:

Leserbrief Gabriele Westrum

Haben wir nichts gelernt aus der noch kürzlich geführten Diskussion beim Vielseitigkeitsdebakel? Das Siegerfoto ist eine Schande, wenn man mal nur die Gerte – für die erlaubten Peitschenhiebe – und die hervorstehenden Pferderippen betrachtet. Was meint denn die Aussage „Man muss sie nur in die Gänge bringen, dann hält sie auch 2500 Meter durch“? Jockeyreiter und -reiterinnen haben sicher ihren Spaß an diesem längst fragwürdigen Sport, außerdem reizt das Geld. Einem Pferd ist dieser Wahnsinn unwürdig.