Untätigkeit wird verdeckt

Zum Artikel „EU-Einigung auf einheitliche Ladebuchsen“ vom 7. Juni:

Allein in Brüssel arbeiten 40 000 Beamte für die EU. Ich weiß nicht, wie viele sich diesem unnützen Thema der Vereinheitlichung der Ladekabel für elektronische Geräte gewidmet haben, aber am Ende wird nichts eingespart. Denn auch weiterhin wird jedes Neugerät mit einem Ladekabel geliefert, auch wenn sie einheitlich sein sollten. Wie sagte schon der römische Dichter Horaz so schön: Der Berg kreißte und gebar eine Maus.

Wirkliche Themen anzugehen, wird von dem Berg EU auch weiterhin vermieden. So zum Beispiel die Vereinheitlichung der Steckdosen und Schalter für die Stromversorgung. Fast jedes Land hat ein anderes System und nicht immer passt der Eurostecker. Und die Produktion einer Vielzahl von Varianten von Schalter, Steckdosen usw. ist wirtschaftlich keine gute Lösung. Also werden weiterhin tonnenweise Adapter produziert. Ebenfalls uneinheitlich sind die Anschlüsse für Propangas. Da kochen auch viele ihr eigenes Süppchen. Die Vereinheitlichung der Ladebuchsen ist eine Nebelkerze, die die Untätigkeit bei den wirklichen Themen verdecken soll.

Mehr zum Thema Konflikte Gipfelmarathon im Zeichen des Krieges Mehr erfahren Energie EU-Ausschüsse gegen grünes Finanzlabel für Gas und Atom Mehr erfahren Urteil EuGH: Kindergeldregeln in Österreich sind diskriminierend Mehr erfahren

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3HjZGqh