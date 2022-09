Zum Artikel „Plötzlich gab es eine mächtige Explosion“ vom 11. August:

Leider lässt sich feststellen, dass immer dann, wenn Ihre Zeitung über das Bergen alliierter Flugzeuge oder Besatzungen berichtet, die Wellen der Empörung hochgehen. Dann setzt man auch noch Gedenksteine. Wie kann man Gefallene ehren, die zuvor Unheil angerichtet hatten? Gegenfrage: Wer hat den Deutschen diese Misere beschert? Wer hatte die Weltmachtträume, die im Mai 1945 im totalen Zusammenbruch ihr Ende fanden? Ein durchgeknallter Psychopath, dem aber die meisten unserer Landsleute zujubelten. Stichwort: Wollt Ihr den totalen Krieg? Sie bekamen ihn – mit heute noch spürbaren Folgen.

Wer Wind sät, wird Sturm ernten, so ist das nun mal. Um die Bombardierungen in Worms einmal mit geschichtlichen Fakten zu unterlegen, sei angemerkt, dass zum Zeitpunkt der Angriffe die dritte US-Armee unter Patton kurz vor dem Rhein stand. Ein schneller Übergang war das erklärte Ziel der Alliierten. Um diesen schnellstmöglich zu realisieren, war es erforderlich, den deutschen Widerstand zu brechen. Dass dabei unschuldige Zivilisten ihr Leben oder ihren Besitz verloren, ist unbestritten. Und höchst tragisch. Unbestritten ist aber auch, dass die ausführenden Piloten oder Bodentruppen lediglich ihre Aufgabe erfüllten, zu sie gemäß Eid verpflichtet waren. Wie in allen Armeen dieser Welt. Sie verloren dabei auch ihr Leben, wie das Beispiel zeigt.

Lassen wir die Opfer ruhen

Wollten wir nun auf ihren Gedenksteinen auch anmerken, an welchen Einsätzen mit Opfern sie beteiligt waren, so halte ich dieses für höchst bedenklich und geschmacklos. Wollen wir dieses dann bei deutschen Kriegsgräbern im Ausland auch tun? Auch dort würde sich so mancher Fall finden. Beenden wir stattdessen nach fast 80 Jahren das gegenseitige Aufrechnen und die Beschuldigungen, die historisch nichts ändern. Unser Land war der Täter und das sollte nach all der Zeit jedem klar sein. Lassen wir die Opfer ruhen, bitte ohne irgendwelchen Anmerkungen auf deren Gedenksteinen.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3plzeV3