Unmoralischer Zweck

Zum Artikel „Wieder Eis unter den Kufen“ vom 3. August:

Da beginnen die Profis der „ Adler Mannheim“ ihr Training – selbstverständlich auf bei einer Außentemperatur von 35˚C erzeugtem künstlichen Eis. Und das in einer Zeit, in der wir ständig aufgefordert werden, Energie einzusparen. Wie pervers ist das denn? Man argumentiere jetzt nicht, mit dem Spielbetrieb würde ja Geld verdient und so Arbeitsplätze gesichert. Der Zweck heiligt ja mittlerweile viele Mittel, darunter auch zutiefst amoralische, aber längst nicht alle – oder etwa doch?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3SD2FiL