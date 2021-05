Ungeimpft wieder nach Hause

Zum Artikel „Impfung im Auto: Vormittag zwischen Jubel und Chaos“ vom 17. Mai:

Um es vorwegzusagen, ein großes Lob an die Initiator:innen der Impfaktion. Wenn man den Impfdurchsatz der Aktion sieht, dann war das scheinbar wenigstens super organisiert und ein Erfolg! Was das Drumherum jedoch angeht, war es eine einzige Katastrophe.

Wir haben ab 8.30 Uhr für etwa drei Stunden in Speyer im Stau gestanden. In der Zeit haben wir sage und schreibe eine Polizeistreife zu Gesicht bekommen. An keiner der Kreuzungen wurde der Verkehr geregelt, um für einen koordinierten Verkehrsfluss zu sorgen. Die ersten Polizisten bekam man dann an der mittlerweile gesperrten Auestraße zu Gesicht. Ein Blick ins Internet hat dann die Info von etwa 10.40 Uhr geliefert, dass bereits der Großteil der Impfdosen verimpft ist und man von einer Anfahrt absehen soll.

Rechtzeitig kommunzieren

Sehr clever, wenn man bedenkt, dass Leute während der Autofahrt nicht im Internet surfen können beziehungsweise dürfen. Offenbar war man bei der Schätzung des zu erwartenden Andrangs einfach zu blauäugig. Anders kann man sich so etwas sonst nicht erklären. Und wenn es stimmt, dass die Aktion bereits deutlich vor der angegebenen Zeit gestartet worden ist, wäre es auch schön gewesen, wenn dies rechtzeitig über alle möglichen Kanäle kommuniziert worden wäre, dann hätte man sich die Fahrt gleich sparen können oder rechtzeitig umdrehen.

Generell muss man sich auch fragen, warum die Organisator:innen anscheinend keine große Unterstützung von Bund oder Land bekommen, oder warum kann man im Jahr 2021 nicht eine IT-Infrastruktur zur Planung zur Verfügung stellen, um wenigstens sicherzustellen, dass sich auch nur Leute auf den Weg machen, die sich vorher registriert haben und dann auch sicher geimpft werden? So hat sich gefühlt der halbe Südwesten auf den Weg nach Speyer gemacht, um dann wieder ungeimpft nach Hause zu fahren.

