Unbrauchbar machen

Zum Artikel „Geldautomat in Therme gesprengt“ vom 18. August:

Jedes Mal, wenn ich eine Nachricht lese: „Wieder Geldautomat gesprengt“ ärgert mich das total. Mir ist noch in Erinnerung, dass ein Geldbote mit einem Geldkoffer das Bargeld in die Sparkasse anlieferte. Bei einem Überfall und unsachgemäßen Öffnen wurden die Scheine farblich unbrauchbar gemacht. Meine Frage: Kann man nicht in unserem Hochtechnologieland die Geldautomaten so ausstatten, dass im Falle einer Sprengung die Scheine farblich unbrauchbar gemacht werden? Wenn sich das herumsprechen würde, hört es auf.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3R0LXIq