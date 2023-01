Unangemessene Gewinne

Zum Kommentar „Über Gewinn & Übergewinn“ vom 15. Dezember:

So sehr ich ansonsten die Beiträge von Herrn Geiger schätze, kommt mir in seinem Kommentar das Verständnis für die MVV als Wirtschaftsunternehmen als zu groß vor, das trotz Gewinnen saftige Preiserhöhungen ankündigt.

Vielleicht ist es – nicht nur in der Klimafrage – an der Zeit, Wirtschaftsmodelle zu überdenken. Möglicherweise braucht es viel mehr genossenschaftliche Ansätze. Wem der Begriff zu altbacken vorkommt: Non-Profit-Unternehmen, deren Hauptziel nicht das Erwirtschaften von Gewinnen ist, die nur den Eigentümern zugutekommen, sondern Kostendeckung, Investitions- und Versorgungssicherheit.

Zur Transparenz wären natürlich einige Kriterien zu beachten: Offenlegung und Genehmigung von Bilanz, Kalkulation und Stellenbesetzungen. Erläuterung und Offenlegung notwendiger oder zukunftsorientierter Investitionen. Gewinne müssten direkt an die Kunden und nicht an private Anteilseigner, auch nicht an Kommunen, Kreise, Länder oder den Bund abgeführt werden.

Meines Erachtens gehört die Versorgung der Bürger mit Energie, Wasser oder Mobilität durch Schienenverkehr nicht in die Hand von gewinnorientierten Unternehmen. Ebenfalls ist es eine Absurdität, diese Bereiche mit einem vollen Mehrwertsteuersatz zu belegen, was übrigens auch für alle Medikamente und für alle Versicherungen gilt, bei denen der Bürger dem Staat die Vor- und Fürsorge abnimmt.

Die MVV Energie AG besorgt in der Region ihren Strom aus dem GKM und bezieht ihn quasi zum Selbstkostenpreis. Dieser ist laut GKM-Geschäftsbericht im Jahr 2021 von 11 auf 17,3 ct/kWh gestiegen; das heißt um 6,3 Cent beziehungsweise 57 Prozent. Gründe waren vor allem gestiegene Brennstoffkosten, die CO2-Einpreisung sowie ein erhöhter Personalaufwand infolge Vorruhestands- und Abfindungsregelungen.

Der Kohlepreis macht derzeit rund 60 Prozent der Stromproduktionskosten aus und hat sich durch langfristige Verträge auf dem hohen Niveau von 2021 eingependelt. An der Strombörse kauft die MVV nur dann Strom zu, wenn er dort preisgünstiger als im GKM ist, oder wenn das GKM nicht liefern kann. Der Fremdstromanteil der MVV ist in der Region gering und somit nicht preisbestimmend.

Die MVV hat also in 2021 für ihren Strom 6,3 ct/kWh mehr als im Vorjahr ans GKM gezahlt, was ihre Rekordgewinne weder in 2021 noch in 2022 beeinträchtigt hat. Trotzdem erhöht sie ab 1. Januar 2023 den Strompreis in der Grundversorgung von derzeit 27 ct/kWh auf 45 ct/kWh, also um 18 Cent beziehungsweise 67 Prozent. Dieser Preissprung ist kostenmäßig nicht mehr nachvollziehbar, da Mitte 2022 die EEG-Umlage von knapp 4 ct/kWh entfiel und für 2023 keine Erhöhung des CO2-Preises ansteht. Somit handelt es sich bei der aktuellen Strompreiserhöhung um neue Extraprofite.

Die MVV Energie AG verhält sich wie ein Stromhändler, der den Hals nicht voll genug bekommen kann und alles mitnimmt, was Markt und Staat zulassen. Ein kommunaler Stromerzeuger verhält sich anders. Die Abzocke der Stromkunden vollzieht sich unter den „strengen“ Augen des MVV-Aufsichtsratsvorsitzenden OB Peter Kurz. Und die anderen Aufsichtsratsmitglieder aus Parteien, Betriebsrat und Gewerkschaft schweigen . . .

