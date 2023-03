Umsatzrückgang kein Wunder – zu wenig Personal

Zu dem Artikel „Kämpfen für die Kaufhäuser“ vom 17. Februar:

Es geht in die Entscheidungsphase. Und ich möchte es nicht wahrhaben, dass eine große und schöne Einrichtung (wie hier ein gut sortiertes Warenhaus) zum Tod verurteilt werden soll. Denn was anders ist es nicht, was hier in Zukunft passiert. Siehe Galeria / Kunststraße und früher schon Hertie und Karstadt. Aus meiner Sicht ist ein Umsatzrückgang auch kein Wunder. Wie soll man Umsatz machen, wenn es im ganzen Haus zu wenig Personal gibt, welches das Sortiment „verkaufen“ könnte? Seit vielen Jahren schon quäle ich mich mit dieser Tatsache herum und ärgere mich darüber wenn ich z. B. zu oft erfolglos 1. Als Seniorin ein Make-up für reifere Haut oder 2. einen gut sitzenden BH, oder 3. ein Schmuckstück bei der einzigen anwesenden Verkaufsperson erwerben möchte, die noch vorherige Kundschaft berät, oder 4. an Weihnachten meine fünf Enkel und drei Urenkel beschenken möchte und die Spielwarenabteilung zwar gut bestückt, aber nicht besetzt ist. Die Chance mit dem passenden Artikel nach Hause zu kommen, ist immer gering.

Ich habe manchmal auch tolle und motivierte Verkäuferinnen angetroffen und dann gut gelaunt gut eingekauft, manchmal auch zwei Jeans statt eine, statt einer Pfanne noch einen Bratentopf dazu, zwei Paar Schuhe, statt ein Paar. Machen Sie endlich Schluss mit der Personalentlassung. Ein Unternehmen mit reduziertem Personal ist immer geschwächt. Aus Fachverkäufer-/innen werden Kassierende, die die einzige Kassenreihe im EG bedienen. Ich hatte tatsächlich mal einen Arm voll Artikel ausgesucht, war aber so schockiert von der langen Schlange, dass ich alles dagelassen habe und ging. Ich gehe davon aus, dass ich mit meinen Sorgen nicht alleine bin .

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ZfCIc0