UEFA verantwortungslos

Über den Artikel zum Verhalten der UEFA in Pandemie-Zeiten und den Kommentar dazu bin ich sehr froh. Ich finde, es kann nicht oft genug auf das verantwortungslose Verhalten der UEFA hingewiesen werden. Auch die Aussage von Karl Lauterbach, dass die UEFA wissentlich Tote in Kauf nimmt, finde ich richtig. Nicht nur bei der EM.

Vorbildfunktion wahrnehmen

Dasselbe gilt für die WM in Katar, wo Stadien unter unmenschlichen Arbeitsbedingungen gebaut werden und Arbeiter umkommen. Zu erwähnen ist auch das ignorante Verhalten in der Klimakrise, indem man ein Turnier über ganz Europa verteilt und Stadien in einem Wüstenstaat bauen lässt. Enttäuscht bin ich über den DFB und seine Spieler und Funktionäre. Sie lassen sich für viel Geld vor den Karren der UEFA spannen. Auch sie könnten ihre Vorbildfunktion verantwortlicher ausüben.

