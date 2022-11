Überall sparen

Zum Thema Energiesparen:

Es wird viel über Energieeinsparungen aufgrund der aktuellen Situation diskutiert. Das heißt, wir, der einfache Bürger, soll sparen, wo er kann, was in den meisten Fällen auch aus finanziellen Gründen eingehalten wird. Was passiert aber in der Fußball-Bundesliga bei den Abendspielen? Warum finden diese Spiele nicht am Nachmittag statt? Welche*r PolitikerIn traut sich, dieses Thema anzusprechen?

Es ist auch nicht damit abgetan zu sagen, die haben doch genug Geld, die könnten dies locker selbst finanzieren. Das würde an dem Thema (Energieeinsparung) scheitern. Dies trifft natürlich nicht nur für die Fußballer zu, sondern für alle Abendveranstaltungen, wo mit viel Energie Hallen oder Eisstadien beleuchtet werden.