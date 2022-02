Über grünen Weg nachdenken

Zum Artikel „Bundesregierung nach KfW-Förderstopp unter Druck“ vom 28. Januar:

Na, wunderbar – jetzt ist von heute auf morgen die KfW-Förderung für energieeffizientes Bauen und Renovieren einfach gestrichen worden. Da muss man ein wenig nachdenken, um die Beweggründe des grünen Wirtschafts- und Klimaministers zu verstehen. Also wenn jetzt die Förderkriterien nicht mehr eingehalten werden müssen, dann können zum Beispiel auch wieder einfach-verglaste Fenster montiert werden – das bringt in der Anschaffung 45 Prozent Ersparnis. Bei den Dämmstoffdicken an der Fassade reicht vielleicht auch die Hälfte, 50 Prozent Ersparnis. Jeden Bauherren freut’s. Und hier hat der Wirtschaftsminister sicher wegen der Rohstoffknappheit an Dämmstoffen gehandelt. Jetzt reicht das wenige Material für die doppelte Anzahl der Häuser!

Das freut auch die Bauministerin von der SPD. Natürlich müssen danach die Häuslebauer ganz ordentlich heizen, um den Neubau warm zu bekommen, aber das freut dann den Klimaminister im Wirtschaftsministerium wiederum, denn durch die weiter steigende CO2-Abgabe kommt jetzt ein Batzen Geld mehr aufs Konto und er kann sich dafür wieder viel schöne Umwelt kaufen, und außerdem dürfen wir in Mannheim eh nicht jammern. Wir bekommen doch bestimmt die 55 Prozent Förderung fürs Umstellen der Heizanlage, wenn wir in drei Jahren von der heizölbefeuerten Fernwärme auf Nachtspeicherheizung mit grünem tschechischem Atomstrom umstellen. Man muss über die neuen grünen Wege nur ein wenig nachdenken, dann klappt das schon.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3L6kFOw