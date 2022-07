Über die Stadtqualität

Zum Thema Verkehrsversuch und Stadtqualität:

Den Leserbriefen vom 19. Juli unter der Überschrift „Über die Zukunft Mannheims“ stimme ich in vollem Umfang zu. Da eine Optimierung der Verkehrssysteme ÖPNV und Fahrradverkehr nur begrenzt möglich ist, bedient man sich mit sinnfreien Beschränkungen und Schikanen einer Strategie, die im Werkzeugkasten des politischen Handelns auch bei jeder Thematik absolut nichts zu suchen hat.

Gastro-Ecken statt Parkbuchten: Die Stadt will sogenannte Parklets – wie hier in der Fressgasse – dauerhaft im ganzen Stadtgebiet ermöglichen. © Christoph Blüthner

Dem statistisch wohl größeren Teil der Mannheimer Bürgerschaft dermaßen in die individuelle Lebensgestaltung einzugreifen, massiv den Lebensalltag durch schmerzhafte Einschränkungen zu erschweren und dies dann auch noch als „Steigerung der Lebensqualität“ zu bezeichnen, ist absurd. Ich bin mir sicher, dass eine innovative, zukunftsorientierte, konstruktive und auf eine bedarfsgerechte Gesamt(!)mobilität ausgerichtete Mannheimer Lokalpolitik mehr Akzeptanz finden würde als die verkehrstechnische Rückkehr in die Mitte des letzten Jahrhunderts mit den damit verbundenen Unzulänglichkeiten.

Gespaltene Gesellschaft

Mannheim ist meine Heimatstadt. Mit ihr konnte ich mich einst hundertprozentig identifizieren. Eine derart aufgeladene Konfliktsituation der Mannheimer Bürgerschaft habe ich dabei noch nie erlebt und auch nicht für möglich gehalten. Sie entspricht auch nicht den gesellschaftlichen Werten, die einst galten. Es werden Gräben aufgerissen, die Gesellschaft gespalten und ein Großteil der Gesellschaft durch sinnfreie Verbote und Schikanen zu Verlierern einer idealistischen Zielsetzung.

Mannheim ist nicht mehr ein Miteinander, sondern ein Gegeneinander. Feindseligkeiten, Kampfansagen und eine gespaltene Gesellschaft mit vielen Verlierern kann doch nicht vorbildlich und die Basis einer „Modellstadt“ sein. Diese sollte sich doch durch die Lebensqualität aller(!) Bürger auszeichnen. Formal betrachtet bin ich Mannheimer Bürger, de facto habe ich mich im April 2022 als „Monnemer“ verabschiedet. Lebensqualität findet woanders statt.

Nahezu täglich ist (auch in diesem Medium) zu lesen, welcher Politiker sich wieder durch persönliche Erfahrungen davon „überzeugt“ hat, wie sehr das Fahrrad, das Autofahren ersetzt! Toll! Frei nach dem Motto, es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem, stellen sich diese Menschen hin und wollen dem „einfachen Bürger“ damit beweisen, wie sehr wir irren, wenn wir neben dem Nutzen der Fahrräder auch (!) einen vernünftigen Umgang mit dem Auto erwarten.

Parken auf der Straße wird eingeschränkt, zusätzliche Parkgaragen werden aber grundsätzlich in Mannheim vom Bauamt nicht mehr genehmigt. Fahrradwege werden ohne Rücksicht auf die Gesamtmobilität in jeder Breite und „Schönheit“ durchgesetzt. Und im Kommentar dieser Zeitung werden die Gastro-Ecken auf ehemaligen Kurzzeitabstellflächen als Bereicherung des innerstädtischen Lebens gefeiert, wobei vergessen wird, dass dies nur jemand sagen kann, der kein Interesse hat, dass Stadtfremde für einzelne Besorgungen noch persönlich den Weg in die Stadt finden.

Der mündige Bürger hat schon längst verstanden, dass sich die Mobilität erneuern muss und leistet gerne seinen Beitrag, aber doktrin-gesteuerte Verkehrslenkung könnte auch ins Auge gehen! Wo bleibt die Verantwortung für das Gemeinwohl in der (Stadt-)Verwaltung?

Ich bin mal gespannt, wie viel Zeit unser OB Kurz in Verbindung seiner letzten noch Getreuen der SPD und der Mithilfe seiner Kumpels von den Bremsern der Nation – also von den sogenannten „Grünen“ – benötigt, um aus der einst lebendigen Innenstadt Mannheims eine öde, langweilige und vor allem eine tote City zu machen. Allerdings aufgelockert durch Kneipen und Billigläden jeglicher Art. Wenn jetzt auch noch das größte Mannheimer Kino auf der angeblichen Haupteinkaufsmeile die Pforten verriegelt, sollte sich unsere Stadtspitze nicht nur langsam mal, sondern schleunigst, Gedanken in ihrem nicht unerheblich bezahlten Freizeitvergnügen im Stadtrat machen.

„Ehrung“ stört Grabesruhe

Über die unnötige Straßennamenumbenennungsmaßnahme in Rheinau machen sich unsere Stadträte schon sehr viel länger Gedanken – und wie lange noch (übrigens haben wir auch noch Bismarck-Denkmal)? Auch diese – beim besten Willen für nicht genehme Politiker – Zufahrtsrampe als „Helmut-Schmidt-Brücke“ zu benennen, das passt absolut zu unserem leider auch von mir mitgewähltem Stadtratsangehörigen. Helmut Schmidt wird in seiner Grabesruhe ob dieser „Ehrung“ wahrscheinlich mit dem Rauchen aufhören. Doch unser OB wird es mit seiner „Dr.-Peter-Kurz-Gedächtnis-Buga 2023“ schon richten – genug Eintrittskarten hat er ja schon auf der ganzen Welt verteilt.

Wie lange müssen wir das E-Roller-Chaos nochaushalten? Fast täglich stehen und liegen die E-Roller am Bahnhof Rheinau auf Geh- und Radweg. Es ist gefährlich für Radfahrer und Fußgänger und wenn etwas passiert, will niemand die Verantwortung übernehmen. Ist die Stadt Mannheim nicht fähig, bei den E-Rollern für Ordnung zu sorgen? Bei den Miet-Fahrrädern geht es doch auch.

Was würde passieren, wenn ein Kfz-Fahrer sein Fahrzeug quer auf der Straße parkt? E-Roller-Fahrer dürfen das auf Geh- und Radwegen, denen passiert nichts. Es ist höchste Zeit, dass für Ordnung gesorgt wird.