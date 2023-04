Aus der beliebten Serie: „Pleiten, Pech und Pannen“ in Mannheim ein weiterer Beitrag. Vom 17. März bis 19. März wurde der Mittelaltermarkt im Herzogenriedpark veranstaltet. Die Mitwirkenden und Besucher kamen mit Kind und Kegel von nah und auch sehr fern. Nach der Anreise fanden die Menschen ein Verkehrschaos rund um den Park vor. Es herrschten tumultartige Szenen auf den Straßen.

An ein Durchkommen auch für Feuerwehr und Rettungskräfte war nicht mehr zu denken. Jede nur mögliche Fläche wurde als Parkplatz genutzt. Das galt insbesondere auch weiträumig um den Bereich des Eingangs Jakob-Trumpfheller-Straße. Das Drama ging weiter: An den lediglich zwei geöffneten Eingängen warteten hunderte Menschen stundenlang geduldig auf Einlass. Dies kam alles nicht überraschend, sondern war zu erwarten.

Im Spätjahr 2022 veranstaltete die SPD ein Symposium mit zum Thema „Zukunft des Herzogenriedparks“. Anwesend: Eisenhauer, Kölzsch und diverse SPD-Funktionäre. Man pries die eigenen Leistungen zur Aufwertung des Parks an. Zudem sollen noch weitere Veranstaltungen in den Herzogenriedpark verlegt werden. Ich trug vor, dass sich die Verkehrs- und Parkraumsituation um den Park, insbesondere nach dem Entfall der Fläche durch die nun still gelegte Baustelle Kombibad weiter verschärft habe. Für den angrenzenden Stadtteil, die GBG-Halle, die Seniorenheime, das Herzogenriedbad und letztlich den Herzogenriedpark gibt es keine erkennbare Verkehrsplanung!

Der resortverantwortliche Eisenhauer antwortete damals: 1. Die Stadt ist nicht für die Schaffung von Parkplätzen zuständig! (Wer dann?) 2. Die Besucher sollen mit den Öffentlichen oder 3. dem Fahrrad kommen! Herr Eisenhauer, die Zuständigkeitsverweigerung und das Planungsversagen Ihres Resorts „Planung und Verkehr“ setzt sich fort. Siehe auch unter anderem Parkraumbewirtschaftung während der Buga in Feudenheim, Verkehrsberuhigung Innenstadt und vieles mehr.

Herr Bürgermeister, verzichten Sie auf eloquente Auftritte, sondern übernehmen Verantwortung. Geben Sie Antworten und machen Ihre Arbeit, für die Sie gewählt wurden. Der Park ist für Großveranstaltungen inklusive zugehöriger Infrastruktur derzeit nicht ausgelegt und ungeeignet! Zumal wenn der Messplatz belegt ist.