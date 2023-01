Treffender Kommentar

Schon lange habe ich auf einen so treffenden Kommentar gewartet. Wenn man physisch oder psychisch nicht in der Lage ist, digital zu kommunizieren, erfährt man eine sogenannte Analogdiskriminierung. Sollte jeder Bürger dazu gezwungen werden, digital was auch immer zu erledigen, kann man seine Geschäfte einer Fremdfirma übergeben. Wer will das schon?

Und wenn die Infrastruktur gestört oder sogar zerstört ist, was dann? Fast alle sind dem Internet hörig, das ändert sich vielleicht nach einem GAU.