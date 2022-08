Taxifahrer unvergessen

Zum Thema Taxifahrer:

Ortsunkundig wollte ich vom Hauptbahnhof Mannheim in die Weinbietstraße. Was ich in meinem langen, vielreisenden Leben noch nie erlebte: Einige Taxifahrer lehnten die Beförderung wegen der Kürze der Strecke (rund vier Kilometer) rundweg ab! Vielleicht sollten diese Herren sich einmal mit der Rechtslage vertraut machen – eine Visitenkarte für ihre Stadt waren sie jedenfalls nicht.

Ein Taxifahrer allerdings fand sich spontan bereit, mich zum Ziel zu fahren. Danke dafür und Respekt vor diesem freundlichen, zugewandten Mitbürger mit spürbarem Migrationshintergrund. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute! Bei mir bleibt er unvergessen!