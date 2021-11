Tagtraum des Autors

Zur Debatte „Wie wird Künstliche Intelligenz unseren Alltag verändern, Herr Butz?“ vom 9. Oktober:

Der Autor schreibt in dem Artikel folgendes: „Wir fliegen in das Jahr 2045“. Mit WIR nehme ich an, meint er die gesamte Menschheit! Das sind zurzeit, laut Weltbevölkerungsuhr, Stand 25. August 2021, 7,89 Milliarden Menschen auf der Erde. Der Autor beschreibt, was bis 2045 durch, oder mit der künstlichen Intelligenz alles möglich ist. Dass KI eine tolle Entwicklung für Wissenschaft, Medizin und Technik in der heutigen Zeit für die Menschheit ist, kann man nicht abstreiten. Aber wo kommen im Jahr 2045 die seltenen Rohstoffe her, um diese kolossale Technik zu realisieren und zu bauen? Weiß das die künstliche Intelligenz? Sicher weiß das KI nicht.

Auch weiß KI nicht, wie man im Jahr 2045 auf der Erde 10 Milliarden Menschen ernähren kann. Vielleicht weiß das bis dahin die menschliche Intelligenz! Aber das ist auch ein Tagtraum wie der des Autors des Gastbeitrags.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3GbzPQ8

