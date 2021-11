Studentenclubs proppenvoll

Zu 75 Jahre Uni Mannheim

Die Universität Mannheim, die Norweger und der Studentenclub „Thing“ waren in den 70er untrennbar miteinander verbunden. Von 20 bis 20.30 Uhr gab es im „Thing“ halbe Preise. Das große Bier kostete statt 1,80 DM nur 90 Pf. Dies führte dazu, dass das „Thing“ im Gegensatz zu anderen Clubs bereits um diese Zeit proppenvoll war und die 30 Norweger unter den Gästen um 21 Uhr bereits beim dritten Bier saßen.

Getanzt und gegrölt wurde auf „Schöne Maid“ (Tony Marshal) oder „Ein Bett im Kornfeld“ (Jürgen Drews) bis „Rockin’ all over the World“ (Status Quo) oder „Rock your Baby“ (George McCrae). Die Mehrheit hat geraucht, die Lüftung war schlecht, wenig Bewegungsfreiheit – so blieb man dennoch bis 3 Uhr, wenn man nicht vorher weiter zog ins Tiffany oder Tangente.