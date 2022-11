Stromerzeuger,Stromhändler

Zum Thema Strompreise:

Die MVV informiert zurzeit ihre Kunden, dass die Strompreise ab 1. Januar 2023 um rund 70 Prozent erhöht werden. In der Erläuterung der Preiszusammensetzung, dass die MVV die Preise für die eigenen Leistungen (Beschaffung und Vertrieb) um 225 Prozent erhöht, also mehr als verdoppelt, gibt es keinerlei Begründung für diese exorbitante Preiserhöhung für die eigenen Leistungen.

MVV ist Miteigentümer des GKM (28 Prozent) mit einer installierten Werksleistung von netto 1958 MWel und betreibt Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 213 MW. Das heißt, MVV ist vor allem Stromerzeuger und zum kleineren Teil Stromhändler und profitiert dadurch von den hohen Strompreisen, die sie aufgrund der Merit-Order-Regeln an der Leipziger Strombörse erzielen können.

Am 16. November 2022 bekam die MVV als Stromerzeuger an der Leipziger Strombörse 18 Cent pro Kilowattstunde. Von diesen aktuellen Preisen konnte das GKM bis vor einiger Zeit nur träumen, als sie teilweise nur unter sechs Cent pro Kilowattstunde an der Strombörse bekamen. Die Betreiber von Windkraftanlagen bekommen an der Börse ebenfalls die aktuell sehr hohen Preise. Die MVV AG erzielt als Stromerzeuger aufgrund der hohen Strompreise an der Leipziger Börse Milliardengewinne und nimmt parallel dazu ihre Stromkunden mit Wucherpreisen ab 1. Januar 2023 aus.

Der Aufsichtsratsvorsitzende der MVV AG, der Oberbürgermeister der Stadt Mannheim Peter Kurz, ist mit dem Treiben seiner Vorstände anscheinend einverstanden, da höhere Dividenden winken. In dem Artikel des Energiefachmanns, Martin Geiger, werden die Wucherpreise der MVV ab 1. Januar ohne Widerspruch akzeptiert. Stattdessen werden die betroffenen Bürger auf irgendwelche staatlichen Hilfen vertröstet.