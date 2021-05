Straßennamen als Streitpunkt

Zum Artikel „Klares Signal gegen Rassismus“ vom 28. April:

Den Artikel habe ich mit Interesse gelesen, da ich selbst betroffen bin als Anwohner. Im Artikel wird gesagt, dass Herr Reinbold den Dialog mit den Anwohnern und der Siedlergemeinschaft sucht. Die betroffenen Anwohner und die Siedlergemeinschaft haben sich mit großer Mehrheit gegen eine Umbenennung der Straßennamen ausgesprochen. Dies wird aber ignoriert, und es wird sogar deutlich gemacht in diesem Artikel, dass die Umbenennung nicht von dieser Meinung abhängig gemacht werden kann. Es ist ein Thema der gesamten Stadtgesellschaft.

Aufgrund der historischen Belastung soll beispielsweise die Leutweinstraße im Mannheimer Stadtteil Rheinau mittelfristig umbenannt werden. © Groß

Da könnte man fast glauben, die Stadt Mannheim hat keine anderen Probleme. „Eine Umbenennung ist im Interesse der Anwohner, weil diese etwas Besseres verdient haben.“ Der Uropa meiner Familie hat hier gesiedelt und am Bau der Häuser mitgeholfen. Im Jahr 1933 ist er mit der Familie eingezogen. Inzwischen wohnt schon die vierte Generation dieser Familie in der Leutweinstraße. Das Leben der Familie in diesen 88 Jahren wäre sicher nicht anders verlaufen, oder „besser“, wenn die Straße einen anderen Namen gehabt hätte.

Erwähnenswert wäre noch, wenn ich irgendwo meine Adresse „Leutweinstraße“ nenne, dann zeigt mein Gesprächspartner, persönlich oder am Telefon, keine Reaktion. Ich bin noch nie darauf angesprochen worden, dass Leutwein ein exponierter Vertreter des deutschen Kolonialismus war. Es ist davon auszugehen, dass die meisten Menschen gar nicht wissen, wer Leutwein war. Frau Rettenmaier beklagt ja, dass das Wissen um dieses Thema nicht weit verbreitet ist. Die Menschen in Namibia kämpfen ums Überleben in schweren Zeiten und durch Corona, wie Frau Hishoona sagt. Da gäbe es mit Sicherheit andere Gesten der Hilfsbereitschaft und Solidarität als die Umbenennung von vier Straßen in Rheinau Süd. Auch die ganzen Gelder, die dafür ausgegeben werden, könnten sicher viel sinnvoller eingesetzt werden.

Lassen wir einmal den Aspekt, dass sowohl Namibia wie Mannheim aktuell wesentlich existenziellere Probleme haben, beiseite. Völlig abstrus aber, dass wir uns zum Beispiel einen Bismarckplatz samt Denkmal, ja sogar eine zentrale Hauptachse (!) als „Bismarckstraße“ leisten. Benannt nach einem antiparlamentarischen, antidemokratischen, militaristischen Kriegstreiber („Einigungskriege“) und radikalen Bekämpfer und Unterdrücker besonders der damaligen Zentrumspartei und der SPD („Kulturkampf“/“Sozialistengesetze“). Politische Probleme wollte er „nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse (…), sondern durch Blut und Eisen“ gelöst wissen (Rede vom 30.09.1862)!

Andererseits zündet man, womöglich zwecks Ablenkung, schlecht durchdachte, überflüssige Nebelraketen am äußersten Randgebiet in Mannheims Süden. Ausgerechnet der nun so auftrumpfende Laien-Arbeitskreis redet ständig von „müssen“ und proklamiert, die „Umbenennungen nicht von deren (= der Siedler) Meinung oder Zustimmung abhängig“ machen zu wollen. Wahrlich ein brillantes Lehrstück in Sachen Kolonialherrenart! Dies auch noch von Leuten, die überhaupt keine gewählten Volksvertreter, folglich in keiner Weise legitimiert sind. Die ach so durchsichtige Fürsorglichkeit für die Anwohner, die angeblich „ständig mit diesen Personen (Leutwein und so weiter) in Verbindung gebracht“ würden, bessert diesbezüglich gar nichts.

Wir haben übrigens in unserer über 40-jährigen Zeit als dort Ansässige kein einziges Mal derartige Erfahrungen gemacht! Das bestätigt bis heute die sämtliche damalige Nachbarschaft. Sehr dubios erscheint zusätzlich der Kommentar des „MM“-Autors: Geht es angesichts dieses Themas etwa um Parteiengeplänkel, Meinungsmoden oder Ähnliches statt um sachlich ausgewogene, fundierte journalistische Arbeit? Wer jedenfalls den Vortrag aus Namibia gehört hat, kann die von Herrn Groß behauptete Einigkeit oder eindeutige Notwendigkeit der Namensänderungen (außer im Fall „Sven Hedin“, einer sagenhaften politischen Dummheit der 80er Jahre), überhaupt nicht nachvollziehen. Und nein – auch keineswegs „hinter vorgehaltener Hand“ bei der Siedlergemeinschaft!

Aus der Sicht eines Geschichtslehrers sei vielmehr Folgendes dargelegt: Der AK beklagt, das „Wissen um dieses Thema“ sei „bei uns leider nicht sehr weit verbreitet“, zieht aber prompt die falschen Schlüsse. Die alte IG-Siedlung stellt ein seltenes historisches, sehr lehrreiches Ensemble zur Kolonialgeschichte sowie besonders zur Frühgeschichte des „Dritten Reiches“ dar – exemplarische Heimatgeschichte direkt am Wohnort! Was sich dringend anbietet, sind einerseits Zusatzhinweise an den Straßenschildern, andererseits Infotafeln zur Geschichte Rheinau-Süds, idealerweise am Marktplatz.

Dazu Unterrichtsmaterialien (vielleicht vom AK?) für kleine Exkursionen beziehungsweise Lerngänge der Schulen. Also eben keine „Ehrung der Kolonialherrschaft“, sondern viel weitergehende Aufklärung und Aufarbeitung. Ein unsinniges „aus den Augen, aus dem Sinn“ mittels Entfernen historischer Straßenschilder ist der absolut falsche Weg. So „billig“ beseitigt man doch um Himmels willen keinen Rassismus!

Herzlichen Dank dem AK Kolonialgeschichte Mannheim für die sehr gelungene Veranstaltung und dem „MM“ für seine ausführliche Berichterstattung. Die Umbenennung der Straßen in Rheinau-Süd ist längst überfällig und der Beschluss dazu ist zu begrüßen. Die Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte Deutschlands und ihre Auswirkungen auf Mannheim ist eine Notwendigkeit und sollte auch von verschiedenen städtischen Institutionen und Schulen aufgegriffen werden. Ich meine, dies ist ein Thema der gesamten Stadtgesellschaft.

Die Namensgebung kann deshalb nicht nur ein Stadtteilthema sein, sondern ist für die gesamte Stadt von Bedeutung! Es geht uns alle an, wie die Aufarbeitung von Kolonialismus, Faschismus und Rassismus in unserer Stadt geführt wird. Die Vorschläge des AK Kolonialgeschichte für neue Namenspaten finde ich sehr gut. Ich würde mich sehr freuen, in einer Stadt zu leben, in der in einem ihrer Stadtteile die Persönlichkeiten, die gegen Kolonialismus und Rassismus gekämpft haben, mit Straßennamen geehrt werden.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3eZpKcx