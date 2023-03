Zum Fasnachtsumzug in Neckarau:

Als Anwohnerin einer der Straßen, durch die das Neckarauer Zügl führte, musste ich feststellen, dass Verkehrsschilder anscheinend nur noch als nicht ganz ernstzunehmender Vorschlag gelten. Wie anders ist es zu erklären, dass trotz seit Tagen aufgestellter Halteverbotsschilder, die Straßen zugeparkt waren, als ob nicht wäre.

Anscheinend auch ganz folgenlos für die Fahrzeughalter, denn ich habe an keinem Fahrzeug eine Verwarnung gesehen, geschweige denn, dass abgeschleppt wurde. Das Halteverbot galt am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Als wir um 10.30 unsere Fahrzeuge wegfuhren, wurden wir vom Ordnungsdienst schon freundlich darauf hingewiesen, dass wir da nicht stehen dürfen. Alle, die nach 11 Uhr noch da standen blieben aber stehen. Wie ist das mit dem Sicherheitskonzept zu vereinbaren? Was wäre geschehen, wenn sich plötzlich ein Fahrzeughalter mitsamt seinem Fahrzeug mitten im Zug in Bewegung gesetzt hätte und ein paar Menschen umgefahren hätte?