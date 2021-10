Stolz auf Rennbahn sein

Zum Artikel „Was man über den Großen Preis von Aachen wissen sollte“ vom 19. September:

Schön, dass im Sportteil über das Springreiten in Aachen berichtet wird, aber schade, dass die Galopprennbahn vor der Haustür, auf der endlich mal wieder ein Renntag stattfinden soll, so stiefmütterlich behandelt wird. Es steht zu befürchten, dass der Publikumszuspruch nicht allzu groß sein wird und der ganze organisatorische Aufwand in keinem Verhältnis zu den Einnahmen steht, was nach den coronabedingten Ausfällen existenzgefährdend sein kann. Wäre es da nicht angemessen, wenn die Rennbahn nicht schlechter behandelt würde als sämtliche Fußballvereine der Region, die den größten Teil der Sportberichterstattung ausmachen?

Ich habe nichts gegen Fußball, aber ich finde, wir können auch stolz darauf sein, dass wir noch eine Pferderennbahn in der Nähe haben, die für viele Menschen neben dem sportlichen Aspekt ein schönes Ausflugsziel ist, und es wäre für den „Mannheimer Morgen“ ein Aushängeschild, wenn es im Vorfeld Hinweise auf den Renntag gäbe.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ks7yMs

