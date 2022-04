Stimmen zum Krieg gegen die Ukraine

Zum Thema Ukraine:

Der Faschist Putin und seine zahlreiche mörderische Clique im Kreml und im russischen Militär erklärt die vielfach belegten Verbrechen in der Ukraine (Fotos, Filmaufnahmen, Zeugenaussagen) ganz unverfroren einfach zu „Fake-News”. Haben etwa die Ukrainer ihre eigenen Leute massakriert, während die Russen den Ort Butscha und andere Orte besetzt hielten?

Es ist der grässliche Höhepunkt einer Methode, die schon länger grassiert. Donald Trump, Rechtsradikale, Neonazis, Verschwörungstheoretiker, Querdenker (kein Zufall, dass diese Kreise häufig mit Putin sympathisieren), Wissenschaftsleugner, Evangelikale, Russisch-Orthodoxe – die Liste ist ziemlich lang und alle bedienen sich dieser Methode in verschiedener Form. Das Ausmaß des Lügengebäudes macht einen fassungslos. Im Zusammenhang mit Putin möchte ich die Bezeichnung „Präsident” nicht mehr in den Mund nehmen. Er ist ein Massenmörder, der hoffentlich von einem internationalen Gerichtshof abgeurteilt wird.

Es steht zu befürchten, dass aufgrund der aktuellen Entwicklung die komplette Wirtschaft vom „Gashahn“ abgetrennt wird. Ob die Dinge in Butscha tatsächlich durch die Russen initiiert worden sind oder nur durch taktisch geschicktes ukrainisches Kriegsmarketing propagiert werden, kann nicht verifiziert werden. Aufgrund des uns implementierten schlechten Gewissens in der Gesellschaft werden emotionale Reaktionen von labilen und unerfahrenen Politikern erfolgen. Diese Reaktion werden dem deutschen marktwirtschaftlichen System den endgültigen Todesstoß geben. Damit wären wir ruiniert, große Teile des Volksvermögens werden vernichtet und uns allen kann man am Ende plausibel erklären: „Geld und Eigentum in Deutschland ist nichts mehr Wert.“

Stellen wir uns doch mal die Frage: cui bono? Wer hat einen Vorteil, wem nützt das alles? Der lachende Dritte sind beispielsweise die USA, denn dort ist alles weiter in einem funktionierenden System. Deutschland wird zu dem degradiert, was man schon lange, auch in Europa, wünscht: dem kranken, schwachen, gehorsamen „Mann“. Recht hatten die, die schon vor zwei Jahren ausgewandert sind und die Zelte hinter sich abgebrochen haben. Und natürlich, wie immer in der Geschichte: Die Reichen werden immer reicher – die Armen immer ärmer.

Wo sind die Granden der Politik? Wie vermisse ich in diesen schwierigen Tagen einen Schmidt, Brandt oder auch Genscher. Krieg und Waffenlieferungen lösen keine Probleme, sie schaffen welche. Der Kanzler twittert heutzutage zum aktuellen Tagesgeschehen, zu mutmaßlichen Ereignissen, die tägliche Dosis Empörung. Wenn wir eins können, dann können wir Moral. Das geht immer, es geht nicht mehr um Lösungen, es geht immer nur auf der richtigen Seite, zu der größeren Moral zu stehen. Wer empört sich mehr, angesichts der schrecklichen Bilder.

Das ist keine Politik. Das ist gar nichts. Nie waren unfähigere Menschen in Amt und Würden und noch nie stand die Welt so nah am Abgrund. Wir brauchen verantwortlich Handelnde, die sich klar sind, dass wir im Ukraine-Konflikt eine politische Lösung brauchen. Dieser Krieg kann weder wirtschaftlich noch militärisch entschieden werden. Wir brauchen Politiker und Politikerinnen, welche die Fähigkeit besitzen, die Tragweite ihres Handelns zu überblicken, um uns sicher durch diese schwierigen Zeiten zu navigieren. Es gibt nur eine politische Lösung, Krieg ist nie eine Lösung.

Wenn du Frieden willst, rüste zum Krieg, immerhin schon seit der Zeit der Römer bekannt. Uns gemäßer von Walter Benjamin: Wenn du Frieden willst, rede vom Krieg. Diese Sätze zielen nicht auf einen bestimmten Krieg, sondern zwingen zu einer allgemeingültigen Einstellung, die allerdings eine Selbstbeschränkung erfordert, zu der unsere Politiker von Steinmeier bis Merkel einschließlich der Nachfahren der 68er nicht bereit waren. Die junge Generation der Bürger hat die vielfältigen Freiheiten gern und ausführlich aufgegriffen und wurde nicht in die Lage versetzt, die Folgen einzuschätzen.

Die von Ihnen erwähnten Putin-Geister sind für diese Einstellung nicht entscheidend, hätten aber unsere geschichtsvergessenen Politiker warnen müssen und sie auch davor bewahrt, wie Frau Baerbock ihrem politischen Verständnis entsprechend sagte, „in einer andern Welt (die aber in Hinsicht auf menschliches Verhalten schon immer dieselbe war) aufgewacht“ zu sein. Schließlich hat der gesamte, sich selbst genügende Westen diese Erfahrungstatsache, nach Auflösung der Sowjetunion und dem vermeintlichen „Ende der Geschichte“, sträflich vernachlässigt. Warnende Stimmen, die es durchaus gab, konnten sich in den Medien und der Öffentlichkeit nicht genügend dauerhaftes Gehör verschaffen.

Auch bei Hitler lagen alle Denkweisen auf dem Tisch. Appeasement war schon damals die treibende Kraft des aufgeklärten Westens, das Böse nicht ernst genommen zu haben. Ein ergiebiges Terrain für harte und weiche Aggressoren. Wir müssen aufpassen, mit unseren Idealen nicht in eine Falle zu geraten.

Sicher, wir brauchen Putins Erdgas, vorrangig brauchen wir aber Frieden in der Ukraine. Die Leiden der Ukrainer sind vielfach größer als die Folgen eines Erdgasboykotts. Außerdem kann ein von uns gewolltes Ende der russischen Erdgaslieferungen Putin provozieren, Aggressionen auszuweiten. Die Bundesregierung handelt bis jetzt besonnen, sie macht das, wofür sie gewählt wurde.

Du kannst nicht zwei Herren gleichzeitig dienen, entweder Du dienst dem Herrn oder dem Mammon“, lehrt die Bibel und die Parteien wurden, wenn wir wohl ehrlich zu uns selbst sind, gewählt, um unsere oft vorrangig materiellen Interessen zu vertreten. Das ukrainische Volk als aufstrebende Demokratie hat ihre Politiker möglicherweise unter anderen Gesichtspunkten gewählt als wir, deshalb ist trotz zu Herzen gehender Appelle ukrainischer Politiker deren Enttäuschung über nicht weiterreichende Solidarität und Unterstützung verständlich.

Die fehlende Nato-Mitgliedschaft wirkt wie eine fehlende Versicherungspolice gegen den militärischen Angriff, diese Erkenntnis schmerzt in der Seele. Seelenleben fehlt den russischen Politikern, sie agieren fernab von Moral, Ethik und Religion. Seelenfrieden bedeutet, dass das Gute im Menschen das vorhandene Böse in Schach hält, dass es nichts anstellt. Was passiert, wenn das Böse unkontrolliert wirkt, sehen wir im Ukrainekrieg. Frieden in der Ukraine wird es nur geben, wenn das Böse seine Macht verliert und wir sollten uns, das Schicksal vieler Ukrainer vor Augen haltend, die alles verloren haben, nicht davor fürchten, sollte das (Erd)gas nicht mehr von Putin kommen.

Im Kommentar vom 4. April schreibt Herr Backfisch, dass es unerträglich ist, dass für Energielieferungen täglich 200 Millionen Euro an Russland fließen, von uns somit der Krieg mitfinanziert wird. Ja, das ist unerträglich und trotzdem bin ich der Meinung, dass wir nicht unsere Wirtschaft komplett abschmieren lassen dürfen und genau das würde passieren, wenn wir kein Erdgas mehr von Russland bekämen.

Wir können eigentlich nur hoffen, dass wir den Gashahn vonseiten Russlands nicht komplett abgedreht bekommen. Ich bin mir bewusst, dass wir uns in jedem Fall schuldig machen. Der von Putin angezettelte Krieg gegen die Ukraine ist verbrecherisch und nur zu verurteilen. Die Gräueltaten sind zu abscheulich und zu dokumentieren.

Ich freue mich über die riesige Hilfsbereitschaft in Deutschland, den Flüchtlingen zu helfen. Aber wir können nur helfen, wenn unsere Wirtschaft funktioniert. Schon durch die Pandemie und jetzt durch den unsäglichen Krieg, werden noch ungeahnte Belastungen auf uns alle zukommen, auch ohne den sofortigen Stopp der Energieleistungen. Alles kann der Staat auch nicht stemmen. Abmildern ja, aber auch nur wenn wir wirtschaftlich noch einigermaßen gut aufgestellt sind.

Ein Heer von Arbeitslosen kann niemand wollen. Ich bin froh, dass Kanzler Scholz bisher so überlegt gehandelt hat! Es macht uns nicht zu besseren Menschen wenn wir jetzt einfach fordern, sofort keine Energieleistungen mehr aus Russland zu beziehen! Alle Konsequenzen müssen bedacht und dann auch mitgetragen werden! Manchmal hat man nur die Wahl zwischen Pest und Cholera! Das ist die traurige Wahrheit, leider!

Ich bin seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine sehr bestürzt. Ich habe auch sehr viel gespendet und versuche auch alles Mögliche für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zu tun. Es liegt mir am Herzen für alle diese hilflosen Menschen da zu sein. Allerdings befremdet mich immer wieder, wenn ich Kommentare (ob der ukrainische Präsident – oder noch schlimmer der ukrainische Botschafter in Deutschland) dieser Personen höre, dass Deutschland immer wieder beschimpft wird.

Ganz nebenbei: sollte die Energieversorgung in Deutschland ausfallen – dann gibt es ein Zusammenbruch der deutschen Volkswirtschaft – und somit ein Armenhaus Deutschland und auch keine Hilfe mehr für Flüchtlinge. Was sollen also diese Beschimpfungen gegen Deutschland? Schauen sie sich mal die Erdkugel an. Deutschland ist nur ein Punkt auf den Kontinenten. Warum immer nur Deutschland? Und was mich besonders ankot…: Warum redet man in diesem Zusammenhang immer noch über Nazis? Will man damit Deutschland immer noch in eine Büßerrolle verbannen? Auf jeden Fall möchte/würde ich den ukrainischen Botschafter in Deutschland einmal in seine Grenzen verweisen. Deutschland – dieses kleine Land – leistet enorme Hilfe.

Das erste Prinzip ist das Prinzip der Abschreckung. Abschreckung ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Als strategisches Prinzip besitzt es seit der Zeit der Griechen und Römer Geltung: Den potenziellen Angreifer abschrecken, indem man ihm ein Übel androht, das den erreichbaren Gewinn übersteigt.

Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Plausibilität oder Glaubwürdigkeit. Der Gegner muss überzeugt sein, dass man wirklich tun wird, was man zu tun androht. Hier liegt heute das Kernproblem aller unserer (Nuklear-) Strategien. In dem Maße wie im Westen Zweifel an der Glaubwürdigkeit unserer Militärstrategie aufkommen, vermindert sich auf sowjetischer Seite die Glaubwürdigkeit dieser Drohung.

Das dritte Prinzip nenne ich das Prinzip der Verhältnismäßigkeit der Mittel, die unsere Verteidigungsstrategie anwenden will. Die Debatte über die Frage, was angemessen ist (oder wie viel ist genug?), ist ernster und wichtiger geworden. Sie spielt heute eine größere politische Rolle als in irgendeiner der früheren Phasen westlicher Strategie seit 1945.

Das vierte Prinzip besteht in der regelmäßigen oder fortwährenden Neubewertung, weil sich die Lage ständig verändert. Wir müssen unsere Bewertung fortlaufend revidieren. Wie die Geschichte der Nato zeigt, haben wir von Zeit zu Zeit unsere militärische Strategie revidiert, und wir werden das auch in Zukunft tun müssen.

Das fünfte Prinzip ist das Prinzip des Gleichgewichts – oder der ungefähr gleichen Sicherheit für beide Seiten. Was wird morgen angemessen sein? Wie kommen wir zu einem Gleichgewicht, nachdem wir es definiert oder gefunden haben? Was sind die notwendigen Bestandteile eines Abkommens?

Diese Zeilen könnten so heute von mir als Leserbrief geschrieben sein. Doch das alles ist entnommen aus einem Buch von Helmut Schmidt (1987, eine Strategie für den Westen!). Dass dies heute, nach Gorbatschow mit Perestroika und Glasnost und der Wiedervereinigung Deutschlands, nach einer „gefühlten“ Abrüstung in der ganzen Welt und einer globalen Vernetzung von Wirtschaft und Information (www.) aktueller ist als je zuvor, hätte auch einen Helmut Schmidt verwundert.

Das unendliche Leid vor unserer europäischen Haustür belastet mich sehr. Die Hoffnung bleibt, dass irgendwann Kriegsverbrecher ihre gerechten Strafen erhalten. Gebt uns endlich Frieden, Frieden für die Welt – Georg Danzer!