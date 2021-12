Stimmen zu Corona

Zum Thema Corona:

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Pelikan wird in alten Legenden als Symbol der Elternliebe und der Solidarität betrachtet. In einer Hungersnot, unter der Menschen und Tiere litten, rettete er seine Jungen dadurch, dass er seine Brust aufriss und sie mit seinem Blut vor dem Hungertod rettete. Würden die Geimpften zum Zeichen ihrer Impfung eine Anstecknadel vom Pelikan tragen, dem Symbol der Solidarität, wären die Impfverweigerer zu erkennen. Würde eine Person ohne Impfung dieses Symbol tragen, würde er oder sie als Erste/r wissen, dass er oder sie unter „falscher Flagge“ handelt. Er oder sie müssten handeln, jetzt braucht man nichts zu tun. Leider haben Regierung und Verwaltung nur an Gesetze und Verordnungen gedacht und die Menschen und ihre Bedürfnisse wenig berücksichtigt. Hätte man bei der Impfung dieses Symbol als Zeichen ausgegeben, wäre die Impfbereitschaft bei den Bürger/innen sicher größer geworden.

"Die Spaltung der Gesellschaft nimmt jeden Tag zu und die Fronten verhärten sich. Ich bemerke das in meinem Umkreis."

Ich kann alle verstehen, die über das Scheitern der Politik in der Pandemie klagen. Aber das ist zu einfach gedacht, denn die Schwere der Zeit, die uns umgibt und noch lange vor uns liegt, die ganzen Beschränkungen für uns Geimpfte, verdanken wir einzig und allein den Impf-Verweigerern und Corona-Leugnern. Diese Menschen treiben rücksichtslos und mit einem nie vorstellbaren Egoismus die Pandemie voran und unsere Gesellschaft in ein riesengroßes Verderben.

Wie lange wollen wir uns das noch gefallen lassen? Seit die Impf-Verweigerer und Corona-Leugner ihre abstrusen Argumente vortragen, gibt es eine Spaltung in unserer Gesellschaft. Eine Demokratie kann und muss viel ertragen, aber nicht alles. Es wird nun Zeit, dass alle Geimpften aufstehen, alle Menschen aus dem Kunst- und Kultursektor raustreten, alle Menschen aus dem Gesundheitssektor hervorkommen, alle Menschen aus dem Handel öffentlich werden, alle Menschen aus der Gastro- und Tourismusbranche laut werden, alle Kinder und Jugendliche aufstampfen und gegen die Impf-Verweigerer und Corona-Leugner auf die Straße gehen. Wir als verantwortungsvolle Bürger dürfen nicht länger zuschauen, sondern wir müssen handeln. Die Zeit ist reif. Auch für eine Impfpflicht!

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Wie kann es sein, dass ein so wichtiges Dokument wie ein Impfpass so einfach gefälscht werden kann – wir wissen doch, wie Fälschungen von Papieren immer raffinierter werden. Nicht nur von kriminellen Profis. Dass dies bislang strafrechtlich nicht geahndet wurde, ist allerdings unfassbar, fast eine Einladung für Kleinkriminelle, wo die Auswirkungen jedoch katastrophal sein können. Und die Reaktion – hilflos! Könnte man nicht vorschreiben, dass die Digitalisierung der Impfnachweise nur durch die ausführende Stelle einer Impfung erfolgen darf – der Zeitaufwand ist mit dem entsprechenden Programm gering: fünf Minuten, während der Impfling sowieso 15 Minuten unter „Aufsicht“ steht. Was ist das für ein jämmerliches Verhalten?

Ältere brauchen nicht mehr Zeit, sondern schnelles Handeln. Ein digitales Impfzertifikat ist in fünf Minuten ausgedruckt. Einfach in den Impfausweis einlegen, fertig. Dazu benötigt man auch kein Smartphone. Gefälschte Impfausweise müssen schnellstens nutzlos gemacht werden. Diese kosten keine Zeit, sondern vielleicht das Leben von älteren Menschen. Daher kann ich den Kommentar nicht verstehen. Vielleicht müssten Kommentatoren erst einmal gründlicher nachdenken, bevor sie alles Mögliche kritisieren.

Kürzlich fand in der Augustaanlage kurz nach 21 Uhr eine Polizeikontrolle von Pkw statt, um die Ausgangssperre für Ungeimpfte zu kontrollieren. Die Polizisten und Mitarbeiter vom Ordnungsamt waren nett, jedoch bin ich mit der Einführung dieser Art von Kontrollen überhaupt nicht einverstanden. Obwohl ich als Geimpfter nicht betroffen bin, sehe ich zunehmend eine Spaltung der Gesellschaft. Diese tritt immer stärker im Miteinander unter den Mitbürgern auf und wird nun auch vom Staat verstärkt.

In Deutschland gibt es bislang keine Impfpflicht und ich kann nachvollziehen, dass sich nicht jeder mit einem Impfstoff mit vorläufiger Zulassung impfen lassen möchten. Ganz zu schweigen vom Boostern. Hierzu möchte ich erwähnen, dass meine Freundin vom Ordnungsamt bei dieser Verkehrskontrolle angesprochen wurde, dass ihr Impfschutz verfallen ist, da Sie Ihre erste Impfung im Mai/2021 erhalten hatte. Sie solle sich doch Boostern lassen. Dies ist meines Wissens bisher nur eine Empfehlung und nicht vorgeschrieben. Dieser zunehmende Druck auf Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten, kann ich nicht nachvollziehen, da wir keine Impfpflicht haben. Dann soll die Regierung das eben beschließen und es gibt keine Diskussionen. Aber dann muss dafür auch die Verantwortung übernommen werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Spaltung der Gesellschaft nimmt jeden Tag zu und die Fronten verhärten sich. Ich bemerke das in meinem Umkreis. Abschließend möchte ich nochmals erwähnen, dass ich selbst geimpft bin und mich eigentlich zurücklehnen könnte. Aber das will ich nicht.

Die Impfungen mit den Bussen oder bei Veranstaltungen sind gut, aber warum werden nicht wieder die Impfzentren eröffnet? Lieber lässt man die Bevölkerung im Kalten und Nassen stehen und hat nur wenige Impfdosen dabei, dass man die Hälfte der Wartenden dann wieder wegschickt. In Rheinland-Pfalz werden in kürzester Zeit die Impfzentren wieder in Betrieb genommen. Die Bevölkerung bekommt Termine und muss nicht im Nassen und Kalten stehen. An was liegt das Problem in Baden Württemberg?

Wenn man den baden-württembergischen Politikern glauben schenken soll, soll schnellstmöglich geimpft werden, aber so wie es momentan praktiziert wird, ist das eher kontraproduktiv. Ruft man in den Arztpraxen an, bekommt man die Auskunft, wir können ihnen erst im Frühjahr einen Termin anbieten. Der Grund dafür ist einfach, die Arztpraxen bekommen etwa nur 50 Impfdosen pro Woche. Ich denke, unsere Politiker in Baden-Württemberg sollten sich ein Beispiel an Rheinland-Pfalz nehmen. Sie machen es richtig und sorgen dafür, dass die Bevölkerung immunisiert wird.