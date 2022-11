Standort wird riskiert

Zum Thema Gaspreisbremse:

Die bisher vorgelegten Vorschläge zur Gaspreisbremse zeigen ganz deutlich die Probleme der Energiepolitik. Die Ampel sucht offenbar einen Sündenbock. Dabei gehört der schwarze Peter ohne jeden Zweifel unserem Wirtschaftsminister. Wenn eine Abhängigkeit von Gas (Russland) durch andere Abhängigkeiten (USA, Emirate, et cetera) zum zehnfachen Preis ersetzt wird, dann gibt es einfach keine Lösung für dieses Missmanagement. Sanktionen und Preisdeckel haben in der Vergangenheit noch nie die gewünschten Ergebnisse erbracht. Trotzdem halten die Politiker wider besseres Wissen an diesen Instrumenten fest. Sie sind daher ein hervorragendes Messinstrument für eine verfehlte Politik. Die vielen Sanktionen und Preisdeckel zeigen eins, die Interessen der Wirtschaft und der Bevölkerung werden nicht verfolgt.

Beim Strompreis zeigt sich dagegen ein anderes Bild. Nimmt man bei der Berechnung den Gaspreis aus der Merit Order heraus, würde der Preis um mindestens 50 Prozent sinken. Damit wäre zumindest für diesen Bereich der Wirtschaft und der Bevölkerung geholfen. Aber auch hier werden wieder planwirtschaftliche Ansätze mit überhöhten Strompreisen, Abschöpfungen und staatlichen Hilfen diskutiert – ein weiteres bürokratisches Monster. Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel Spanien. Deren Regierung hat bereits im Mai die Merit Order geändert und ihren Bürgern preiswerten Strom verschafft.

Die hohen Energiepreise sind für die meisten Bürger nicht tragbar und sie sind Gift für die Industrie. Die Ampel muss sich daher entscheiden: Liegt ihnen das Wohlergehen des Landes am Herzen oder folgen sie lieber ihrer falschen Ideologie. Sie riskieren dann den Industriestandort Deutschland. Die internationale Konkurrenz würde sich freuen.