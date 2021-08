Stadthaus und Denkmalschutz

Zum Thema Stadthaus N 1:

Das Landesdenkmalamt hat das Stadthaus N 1 unter Denkmalschutz gestellt. Stadtverwaltung und Fraktionen des Gemeinderates äußern ihr Entsetzen über diese Entscheidung. Sicherlich ist es richtig, dass das Gebäude in N 1 „in den Herzen der Menschen nie angekommen ist“, aber wahrscheinlich in erster Linie bei all jenen, die sich für einen Wiederaufbau des Alten Kaufhauses ausgesprochen hatten.

Bei dem Bürgerentscheid 1986 stimmten 86 Prozent der abgegebenen Stimmen dafür; und zur Umsetzung fehlten nur 7000 Stimmen. Immerhin – und da kann man sich den Begründungen des Landesdenkmalamtes anschließen – gibt es bei dem Gebäude Grundmotive des Alten Kaufhauses in der Form „als zeitgenössischem Wiedergänger“. Was die Bausubstanz des 35 Jahre alten Gebäudes betrifft, so kann man sich als Nicht-Fachfrau dazu nicht äußern. Äußern kann man seine Bedenken im Hinblick auf eine Neubebauung, für die es von Seiten der Stadtverwaltung und dem Miteigentümer Diringer & Scheidel schon Planungen gibt, die aber bisher nicht öffentlich gemacht wurden.

Welche Kenntnisse hat der Gemeinderat darüber? Auch weil die Mannheimer Stadtplaner und Investoren nicht kleckern sondern klotzen, um jeden Quadratmeter möglichst gewinnbringend zu bebauen, sollte die Stadtverwaltung jetzt ihre bisherigen Überlegungen und Planungen verbindlich darlegen. Zur geplanten Bebauung N 1 äußerte OB Kurz („MM“ 28. Juli): „Eine klassische Blockrandvariante, ein Konzept mit geschwungenen Baukörpern, ein Modell mit einer begrünten Öffnung in Richtung N 2 oder C 1“. Alles sehr vage, ebenso wie auch das Denkmodell, ob die Stadt allein baut, dass Diringer & Scheidel den Entwicklungsauftrag erhält „oder aber, dass man gemeinsam vorgeht“.

Alarmierend ist der Hinweis des OB auf die klassische Blockrandbebauung, die im Gegensatz zu der jetzigen aufgelockerten Fassade mit Terrasse (lange vom gut besuchten Marché genutzt) steht. Vor allem die Kritiker der bestehenden Bebauung N 1 sollten bedenken: „Schlimmer geht immer“!

Es hat mich natürlich auch überrascht, aber eigentlich finde ich das gar nicht so schlecht. Es war geplant, das Stadthaus abzureißen und etwas Neues zu errichten. Ich frage mich allerdings, wie soll das Neue werden und was soll darin passieren? Wird das Neue dann besser angenommen? Bisher hört man nur Schlagworte: Büro, Einzelhandel oder Verwaltung. Brauchen wir das wirklich?

Von diesen viereckigen, nichtssagenden Klötzen, die sich nur in den Grautönen unterscheiden, haben wir genug. Egal ob Franklin oder Glücksteinquartier – sind diese Klötze architektonisch ansprechend? Für mich nicht. Das Stadthaus widerspiegelt das alte Gebäude. Dass es nicht angenommen wird von der Bevölkerung, ist das eine. Das andere wäre, dass sich kreative Köpfe Gedanken machen, was man daraus entwickeln kann. Das wurde versäumt oder nur halbherzig gedacht. Is nix, weg mit. Der Denkmalschutz als Entwicklungsmotor – wäre mal was Neues!

Es müsste ein Aufschrei durch die Stadt gehen, wenn N 1, dieses Beispiel postmoderner Hässlichkeit und Zwecklosigkeit, als Denkmal erhalten bliebe! N 1 gehört abgerissen – besser heute als morgen! Am Erhalt dieses Bauwerks besteht nicht das mindeste öffentliche Interesse. Es ist von den Mannheimern nie angenommen worden, es verunstaltet den Paradeplatz und die Mannheimer Innenstadt, es hat noch keinem Händler genügend Kunden zugeführt, es hat nie auf allen Zweckebenen funktioniert.

Ich hoffe mit sehr vielen Mannheimern, dass sich das Rathaus erfolgreich gegen den Denkmalschutz zur Wehr setzt. Wir haben aufgeatmet, als sich die Besitzverhältnisse an N 1 verändert haben, und man auf einen Abriss hoffen durfte. Und jetzt soll das ein schützenswertes Denkmal sein? Das kann doch nicht der Fall sein. Was sagen die Mannheimer Architekten, die etwas vom öffentlichen Bau verstehen? Können nicht sie gemeinsam mit dem Oberbürgermeister Front machen gegen diese für die Stadt so schädliche Entscheidung der Denkmalpflege?

Es ist auffällig, welche geringe Lebensdauer öffentliche Gebäude in Mannheim haben. Liegt es daran, dass sie ohne nachhaltige Planung des Langzeitnutzen erbaut wurden, liegt es an schlechter Bausubstanz oder an miserabler Pflege im Laufe der Jahre…? Also wieder mal: ex und hopp? Das Stadthaus hat offensichtlich zahlreichen Mannheimer*innen noch nie gefallen, war ja auch von Vielen gar nicht gewollt. Außerdem hat es fast ständig verschiedenartige Probleme bereitet. Deshalb hätte es mir zugesagt, wenn an dieser Stelle ein wohlüberlegtes, klimafreundliches, reichhaltig begrüntes, dezentes Gebäude entstanden wäre.

Das Landesdenkmalamt hat anders entschieden. Verständlich, dass es diverse entsetzte Äußerungen zu solcher Entscheidung gibt. So ist es aber doch interessant festzustellen, dass es schnelle Entscheidungen dieser Behörde zum Erhalt eines Gebäudes gibt, bevor möglicherweise flugs andersartige, nicht zu revidierende Tatsachen geschaffen werden.

An anderer Stelle käme mir diese deutliche Entscheidungsfreudigkeit doch sehr entgegen. So wäre es begrüßenswert, wenn das Landesdenkmalamt bezüglich konkreter wirtschaftlich begründeter Beschlüsse der Gesamtkirche auch so schnell eingreifen und einen eindeutigen Bescheid zum Erhalt formulieren würde. Es gibt seitens der Gesamtkirche in der Schwetzingerstadt Abrissabsichten der St. Peter Kirche samt Turm und Pfarrhaus. Seit Jahren argumentieren Menschen, die eine enge Beziehung und Bindung zu ihrer Kirche – und vor allem zum Turm – haben, doch diesen zumindest zu erhalten und ihn in Neubauplanungen einzubeziehen.

Aber hier zieht sich eine deutliche Haltung des Landesdenkmalamtes zäh und undefinierbar in die Länge und die Gemeindemitglieder werden mit Kaum-bis-Nicht-Informationen an der langen Leine gehalten. Wenn beim Stadthaus so klar festgestellt werden kann (wohlbemerkt: unerklärlich aus meiner Sicht), dass es mit seinem wahrlich hässlichen unnützen Turmaufbau ein „exemplarisches Bauwerk der Postmoderne“ darstellt, warum gibt es dann keine deutliche Definition für einen Kirchturm, von dem täglich wunderbar klingende Glocken läuten (der also eine eindeutige Funktion hat) und der wahrlich ein „Leuchtturm“ für Mannheim ist?

Da hatte man es sich zu leicht gemacht. Einfach nach nur 30 Jahren abreißen und neu bauen, geht jetzt nicht mehr. Egal ob nun denkmalwürdig oder nicht, finde ich die Konsequenz daraus super. Wir Mannheimer haben das damals so entschieden und damit basta. Das Kaufhofgebäude ist ja auch alles andere als schön, und niemand fordert den Abriss. Es geht ja auch darum, Werte zu erhalten. Woher wäre denn das Geld für einen Neubau gekommen? Wenn das, wie im Falle der Sparkassenzentrale zu 100 Prozent privat finanziert wird – gerne.

Dass der Baukonzern D&S ein hohes Interesse daran hat, an Abriss und Neubau Geld zu verdienen, ist verständlich. Jetzt sind die Kreativabteilungen gefragt. Vielleicht ein neuer Anstrich des Turms, statt des 80er Mintgrüns? Eine Brandschutzlösung für das Turmcafé? Umbau nicht genutzter Flächen in Büros? Warum muss eigentlich nebenan eine neue Stadtbibliothek gebaut werden, wenn die Bibliothek in N 1 um Leerstände erweitert werden kann. Energetische Sanierung – obwohl es da mit Sicherheit schlimmere Sündenfälle im Kommunaleigentum gibt.

Man muss da eben einmal mit einer „Geht nicht, gibts nicht“ Einstellung herangehen. Aber generell scheint man ja in der Politik lieber aus dem Vollen von meinem Steuer- und Gebührenzahlergeld zu schöpfen. Man sollte alle Mannheimer einmal bitten, so 100 bis 200 Euro auf den Tisch zu legen, um Abriss und Neubau in N 1 zu finanzieren. Mal sehen, ob sich die Meinung dann nicht ändert.

Was soll man dazu sagen? Dieser scheußliche Bau, den wir Mannheimer nie gewollt haben, steht unter Denkmalschutz. Ist das die Strafe dafür, dass sich der Gemeinderat unter OB Widder gegen die Wünsche seiner Bürger entschieden hat? Wenn ich diese Entscheidung lese, fällt mir sofort ein, dass das Landesamt für Denkmalpflege in Karlsruhe den Neubau des Gemeindehauses der Erlösergemeinde als Plus-Energie-Haus verhindert hat.

Was wohl der Ministerpräsident dazu sagen würde, wüsste er, dass eine leitende Mitarbeiterin die Bemühungen der Landesregierung in Bezug auf den Klimaschutz torpediert. Im Falle des Stadthauses frage ich mich allerdings, was man wohl täglich einwerfen muss, um zu so einer Entscheidung zu gelangen.

Endlich wendet sich das Blatt in Richtung Vernunft! Der Unglücksfall von 1986 ist zwar nicht mehr zu ändern. Aber man kann immer noch das Beste aus dem ungeliebten Stadthaus in N 1 machen, anstatt weiteres Geld unnötigen Projekten wie dem Bibliotheksneubau nachzuwerfen. N 1 ist eben nicht marode und abrissreif, sondern sanierbar. Angesichts der aktuellen Klima-Katastrophen verbietet sich jeglicher Abriss nutzbarer Gebäude wegen der zusätzlichen hohen CO2-Emissionen für Neubauten. Dafür notwendiger Stahl und Zement sind sehr hohe fossile Energieverbraucher mit entsprechender zusätzlicher CO2-Emission.

Dies trifft auch für Abriss und Neubau der Stadtbibliothek zu. Im jetzigen Stadthaus können Bücher, Lese- und Nebenräume von unten bis oben untergebracht werden, auch unter Einbezug der Dalberg-Bibliothek. Die städtisch genutzten Räume werden auch in Zukunft gebraucht. Und auch das Parkhaus, die Tiefgarage und die Außenanlage in O 1 bleiben erhalten und müssen dann nicht erneuert werden. Der D&S gehörende Teil steht unter der Verantwortung dieser Firma und bleibt somit unberührt von Abrissgedanken. So wird ein Schuh aus der zunächst befremdlich erscheinenden Einstufung des Landes-Denkmalamts.

Also kein Problem, sondern die Chance, dem Klimaschutz endlich durch Taten der Stadt gerecht zu werden, nämlich enorme zusätzliche CO2-Emissionen durch unnötigen Abriss und Neubau aktiv zu vermeiden.