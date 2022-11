Stadt in Geiselhaft

Der Verkehrsversuch wird verlängert. Es war zu erwarten. Bei all den Baustellen, die es zur Zeit in den Quadraten, Kurpfalzbrücke und Fahrlachtunnel gibt. Wie wäre es denn gewesen, den Verkehrsversuch erst dann zu starten, wenn alle Baustellen verschwunden sind? Hätten da die Stadtoberen nicht darauf kommen können? Etlichen Herrschaften ging es ja nicht schnell genug. Aber eingestehen, dass der Verkehrsversuch der größte Unsinn ist, den es je in der Innenstadt gegeben hat? Hauptsache die „grüne“ Weltverbesserer-Ideologie wird durchgezogen. So wird die Stadt weiterhin in Geiselhaft genommen. Mit all ihren negativen Auswirkungen. Und ganz aktuell: Die Baustelle auf der Kurpfalzbrücke dauert bis 19. Dezember! Na dann, schöne Weihnacht.