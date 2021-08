Zum Artikel „Polder schützen vor dem Schlimmsten“ vom 23. Juli:

Mit großem Interesse habe ich den Beitrag von Herrn Zinke gelesen. Mit seiner Feststellung, dass „die Region eine ganze Menge“ tut und sich die Fachleute seit 2003 über die Gefahren „austauschen“, wird er aber sicher nicht zur Beruhigung der Bevölkerung beitragen. Wenn mein Erinnerungsvermögen mich nicht trügt, ist der Plan „Polder Altrip“ schon vor Jahrzehnten Gegenstand hunderter Einsprüche (auch der „Grünen“!) und von Prozessen bis zum Bundesverwaltungsgericht gewesen. Ergebnis offensichtlich gleich null.

Druck in der Öffentlichkeit

Die drei Staatsgewalten haben versagt. Sie als Presse sind die vierte Gewalt, die es jetzt als ihre Aufgabe ansehen muss, neuen Druck in der Öffentlichkeit aufzubauen, damit ein allgemeines Umdenken bei den Entscheidern stattfindet! Das Bundesverfassungsgericht hat es mit seiner jüngsten Entscheidung zum Klimaschutz vorgemacht. So machen Sie sich um das Allgemeinwohl verdient. Packen Sie es an!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3incpxv

