  Sprache verändert sich

Zum Leserbrief „Wir schaffen das“ vom 22. Februar und zur Kolumne „,Mahlzeit’ – Ein Krieg für die Frauschaft“ vom 5. Februar:

Den Leserbrief von Frau Susemichel fand ich so amüsant, dass ich mir den auslösenden Originalartikel von Herrn Dettlinger herausgesucht habe. Lieber Herr Dettlinger, das Thema interessiert mich sehr, aber Ihre Kolumne habe ich damals nicht zu Ende gelesen, weil sie auf mich so gewollt lustig wirkte. Über Frau Susemichels Beitrag habe ich jedenfalls viel mehr lachen müssen.

Es ist einfach so, dass sich lebendige Sprache verändert, auch wenn auf dem Weg in die neueste Ausgabe des Duden manche Stilblüte entstehen mag. Interessanterweise regen sich auch die meisten Sprachwissenschaftler darüber nicht besonders auf, ist dies doch eines der Charakteristika ihres Fachgebiets. Was hatten Sie eigentlich gegen die Kolumne von Frau Marinic? Da ich die Leserbriefe im „MM“ (an ihn vielen Dank, dass er diesen so viel Platz einräumt) ziemlich regelmäßig lese, habe ich auch die der vielen Herren hierzu gelesen, denen bei dieser Lektüre „die Galle hochkochte“.

Erzieherinnen als Thema

Widmen Sie sich bei Ihrem nächsten Beitrag doch einmal der Tatsache, dass den ErzieherINNen (mit Betonung auf INNen) oder den noch immer zumeist weiblichen Kranken- und Altenpflegekräften so relativ niedrige Gehälter gezahlt werden. Vielleicht sind die ja auch selber dran schuld, sie sollten sich halt einfach einen besser bezahlten Beruf wählen – wie mir vor längerer Zeit ein Bekannter erklärte, der inzwischen in Zeiten der Pandemie vielleicht ja doch seine Meinung geändert hat.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2NCX4wb https://bit.ly/3aVwS7E