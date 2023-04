Sportler verdienen ein Mehrfaches

Zum Leserbrief „Schamlose Manager“ vom 21. März:

So, so. Da regt sich der Herr Hubert Becker über die „so schamlosen Manager“ auf – wahrscheinlich ohne vorher mal gründlich darüber nachgedacht zu haben. Dass Kimmich, Müller, Reus und Co. ein Mehrfaches verdienen und dabei bestenfalls vier mal neunzig Minuten pro Woche mehr oder weniger brauchbare Arbeit abliefern, stört Herrn Becker ganz offensichtlich nicht.

Vielleicht ist ihm nicht bekannt, dass die von ihm gescholtenen Manager Zehntausende von Menschen in oft gut bezahlte Arbeit bringen und vielleicht auch für sein Auskommen sorgen, falls er nicht von Harz IV oder Beamtenbezügen lebt.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3zu56fg