Speichern verteuert Stromerzeugung

Zum Artikel „Strompreise schwanken weiter stark“ vom 26. Januar:

Zusammenfassend stellt Herr Prof. Dr. Gunther Glenk fest: „Ein zügiger Ausbau von Wind- und Solarenergie bietet dagegen nun die Chance, nachhaltige und wirtschaftlich sinnvolle Abhilfe in der aktuellen Energiekrise zu schaffen.“ Ja, wir haben nur Wind und Sonne, um die Stromversorgung zu 100 Prozent auf Erneuerbare Energie umzustellen.

Lassen Sie uns nun zusammen eine kleine Rechnung machen. Wir können zwei Drittel des Photovoltaik (PV)- und Windstromes direkt ins Netz einspeisen. Das restliche ein Drittel der Nachfrage für Strom müssen wir über Speicher führen, aus denen wir die Energie wieder entnehmen können, wenn mehr Strom nachgefragt wird, als im Augenblick erzeugt werden kann. Einziger großtechnisch verfügbarer Speicher ist Wasserstoff, der über Elektrolyse aus Strom erzeugt, dann zwischengespeichert und bei Bedarf dann wieder verstromt wird – nun zur richtigen Zeit und am richtigen Ort.

Allerdings, diese Prozesskette: Strom – Wasserstoff – Speicher – Gasturbine – Strom hat nur einen Wirkungsgrad von 20 Prozent. Es gehen also vier Fünftel verloren: Damit muss dieses eine Drittel der Stromnachfrage fünffach erzeugt werden, um am Schluss von 5 kWh wieder 1 kWh übrig zu haben zur Einspeisung ins Stromnetz. Wir nehmen 0,10 Euro/kWh Kosten für die Stromerzeugung auf Basis Wind oder PV an. Die Kostenrechnung für 1 kWh sieht nun wie folgt aus. Für den direkt eingespeisten Strom: 2/3 kWh x 0,10 Euro/kWh = 0,07 Euro. Für den Strom, der über den Speicher geführt werden muss: 5 x 1/3 kWh x 0,10 Euro/kWh = 0,15 Euro.

Dieser Strom geht über die Elektrolyse – die Kosten hierfür liegen in der Größenordnung der PV – oder Windstromerzeugung also auch 0,15 Euro. Über die Gasturbine wird Strom erzeugt mit Kosten von 0,3 kWh x 0,10 Euro/kWh = 0,03 Euro. Die Addition ergibt 0,07 + 0,15 + 0,15 + 0,03 = 0,40 Euro für die Erzeugung von 1 kWh Strom zur richtigen Zeit und am richtigen Ort, unterbrechungslos und zuverlässig.

ABER, die notwendige Speicherung verteuert die Stromerzeugung auf der Basis von PV und Wind deutlich. Hinzu kommt, dass die 0,40 Euro/kWh nur die Kosten ab Netzeinspeisung vom Erzeuger sind. Bis der Strom über den Großhändler, das Stadtwerk bis zum Endverbraucher kommt und alle Steuern und Abgaben dazu gerechnet sind, wird der Preis ein Mehrfaches betragen – 0,80 Euro/kWh?

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3DHQ3Rz