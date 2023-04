Speditionen geben Preise weiter

Zum Artikel „Die Ampel feiert den Streit“ vom 29. März:

Die Bundesregierung möchte die Lkw-Maut erhöhen, um damit die Sanierung der Bundesbahn-Strecken zu finanzieren. Das ist in meinen Augen eine „versteckte Steuererhöhung“. Denn die Speditionen werden die Erhöhung weitergeben an den Handel und der wiederum gibt diese Erhöhung weiter an den Endkunden. Das ist in meinen Augen eine Steuererhöhung zum Wohle der DB nichts anderes.

Ich frage mich, wissen unsere Politiker, dass sie von der Bevölkerung gewählt worden sind, um sie und ihre Interessen zu vertreten? Wenn ich aber die Politik der letzten Jahre mir anschaue, ist es umgekehrt. Die Bevölkerung muss die Fehler der Politik finanzieren. Also ist die Bevölkerung für die Politik da, damit diese ihre Vorstellungen und Ideen finanzieren kann. Da habe ich ein anderes Verständnis von einer Demokratie.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3GgmV4W