Speckweg wird Rennstrecke

Zum Thema Speckwegsanierung:

Das Resultat, das Herr Specht nach dem Abschluss zum Thema Speckwegsanierung vorlegt, ist ein Rückfall in eine verkehrspolitische und -planerische Steinzeit. Von der geplanten Erneuerung der Geh- und Radwege auf einen aktuellen Standard ist nichts übrig. Sie bleiben so, wie sie sind, holprig, zu schmal, nach Regen mit Pfützen übersät und nicht ausreichend barrierefrei. Die Entsiegelung von Flächen, das Setzen von über 50 Bäumen, alles weitgehend gestrichen. Zugunsten von Parkplätzen werden jetzt nur noch vier bis fünf neue Bäume gepflanzt und das Pflaster bleibt Pflaster. Ganz im Sinne des sich als David gegen Goliath stilisierenden BI-„Zukunft“-Speckweg Sprechers R. Kaiser, der zu mir persönlich sinngemäß mal sagte: „Grün ist ja schön, aber doch nicht hier am Speckweg“.

Hingepinselter Radweg

Was übrig bleibt, ist ein plumper Neuaufbau der Straße zwischen den Bordsteinkanten, ein paar neue Bushaltestellen und hier und da ein neu hingepinselter Radweg, der dann eh wieder zugeparkt wird. Wenn das die Zukunft Speckweg sein soll, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Dass sich hier der CDU-OB-Kandidat Specht als Überbringer der frohen Botschaft hinstellt und sich bejubeln lässt, ist bezeichnend. Die Zuwege zur Buga werden begrünt und aufgeputzt, um den Gästen ein grünliebendes Mannheim vorzugaukeln und in der Peripherie wird geteert, was das Zeug hält. Hauptsache Parkplatz und „freie Fahrt für…“, Sie wissen schon.

Es ist in den Köpfen noch nicht angekommen und ich frage mich auch, was die größte Fraktion im Stadtrat – anscheinend nicht – dagegen getan hat, dass so eine absolut nach rückwärts gerichtete Fehlplanung umgesetzt wird. Hier ist eine große Chance für eine lebenswerte Straße vertan worden und damit der glatt geteerte Speckweg ab 2024 zur Rennstrecke freigegeben.