SPD lässt Kanzler im Regen stehen

Zum Kommentar „Scholz’ Gedruckse“ vom 9. Februar:

Zu den ersten Monaten der Regierungspolitik von Bundeskanzler Olaf Scholz muss festgestellt werden: Scholz kann nicht Kanzler, er kann keine Corona-Politik und auch keine Außenpolitik.

Warum ist das so? Weil er von den linken SPD-Vorsitzenden, die die Politik vom Kanzler nicht mittragen, geirrlichert wird. Dies wird auch so bleiben, denn die SPD wird ihn, wie die Vorgänger der Partei, Helmut Schmidt und Gerhard Schröder im Regen stehenlassen, weil sie nicht ihre vernünftige und mit den Bündnispartnern abgestimmte Innen- und Außenpolitik mitgetragen haben.

Komplette Unfähigkeit

Es ist höchstwahrscheinlich, dass diese Ampel-Regierung keine vier Jahre regieren wird. Das wäre im Verkehr so, als würden alle Verkehrsampeln an den Kreuzungen gleichzeitig auf Grün, Gelb und Rot stehen, das verursacht im Verkehr Massenkarambolagen. In der Politik unterstreicht es die komplette Unfähigkeit zum Regieren.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3HUdLtG