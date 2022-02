Sorgfalt gegenüber Fußgängern

Zum Thema „Parken“ in Mannheim:

In Mannheim will man Gehweg-Parken von Autos verringern. Kann bitte ebenso das zunehmend „wilde“ Abstellen von E-Scootern, zum Beispiel in Neuhermsheim, eingedämmt werden? Das beigefügte Bild entstand Musketenweg/Ecke Reiterweg. Mit Kinderwagen, Rollstuhl etc. geht hier nichts mehr. Also Abstell-Depots für die Scooter einrichten?

Auch rege ich an (falls so etwas möglich ist), Hinweise an diverse Grundstücksbesitzer in diesem Stadtteil zu geben, ihre Hecken so zu kürzen, dass man als Fußgänger unbehelligt auf dem anliegenden Gehweg ohne Bücken oder Ausweichen gehen kann. Zugegeben, es gibt wichtigere Probleme zu lösen. Nur sollte ebenso die Sorgfalt der Verwaltung gegenüber Mannheimer Fußgängern gelten, denke ich.