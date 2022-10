Sollte mehr drin sein

Zum Artikel „Die Miete bleibt günstig“ vom 7. Oktober:

Die Miete von 7,90 Euro nach der Sanierung geht in Ordnung! Dass allerdings nur ein KfW-Standard von 100 erreicht wurde, klingt nach diesen doch umfangreichen Arbeiten (neue Fenster/Dämmung/neue Lüftungsanlage) verwunderlich. Es kann sich eigentlich nur um einen Druck- oder Übermittlungsfehler handeln – denn sonst wäre das Ergebnis echt schwach!

Sollte es tatsächlich so sein – wie soll mit so einer Leistung Mannheim 2030 klimaneutral werden? Standard KfW 100 bedeutet den hundertprozentigen Energieverbrauch eines zugrundeliegenden Referenzgebäudes – also eigentlich am Ziel einer Verbesserung weit vorbei? Kann das sein? Gerade bei der Sanierung größerer Komplexe und mit der Möglichkeit der Komplettsanierung sollte doch mehr drin sein! Und muss mehr drin sein, bedenkt man die sogenannte zweite Miete, die Warmmiete!

Bauliche Beispiele für bessere Ergebnisse gibt es bundesweit jede Menge! Gab es keine entsprechende Beratung, zum Beispiel der Klimaschutzagentur?

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3RQzCXs