Wo ist das Problem? Ist das so schwierig? Wie viele Berater müssen engagiert und bezahlt werden? Es könnte doch so einfach sein: Wir sollen alle 20 Prozent einsparen. Jeder Energieversorger weiß, wie viel Strom/Gas/Fernheizung im letzten Jahr pro Haushalt verbraucht wurde. Davon ziehen wir 20 Prozent Einsparung ab – und 80 Prozent wird zum alten Preis in Rechnung gestellt – und alles, was mehr verbraucht wird – muss zum hohen aktuellen Preis selbst bezahlt werden. Diese Regelung heizt doch alle zum Sparen an.