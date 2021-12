Zum Artikel „Getrübte Freude über Prämie bei Daimler Truck in Mannheim“ vom 16. Dezember:

Unabhängig ob die Höhe der Prämien bei Daimler Truck und EVO Bus variieren, hätte ich mir gewünscht, dass der Konzern sich darüber Gedanken macht, ob statt der Prämie für die Mitarbeiter, die erhaltenen Kurzarbeitergelder an die „Solidargemeinschaft Bundesrepublik“ zurückgezahlt werden.

Es kann doch nicht sein, dass aus den Sozialtöpfen, in die wir alle einbezahlen, Gelder an Konzerne gezahlt werden, die Rekordgewinne einfahren, Dividenden an die Aktionäre gezahlt werden und die Mitarbeiter eine Prämie zugeteilt bekommen (von denen MitarbeiterInnen im Gesundheitswesen nur träumen können). Wo sind soziales Gewissen und Solidarität der Konzernleitung, aber auch der Betriebsräte? Zusammen könnten beide ein Signal setzen. Schade!

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3GSoyUj