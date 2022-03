Die Meinungs- und Pressefreiheit ist eigentlich ein hohes Gut entwickelter Demokratien und wurde immer als Bestandteil der westlichen Werte propagiert. Ein Verbot von unliebsamen oder kritischen Medien war bisher nur aus diktatorischen Regimen bekannt. Nun sinkt mit dem Verbot der russischen Medien die EU auf dieses Niveau herab. Für mich sehr enttäuschend.

Was folgt als Nächstes? Drastisch formuliert: Die Einrichtung eines Wahrheitsministeriums nach Orwellschem Vorbild seines dystopischen Romans „1984“? Die Staaten müssen dies noch national umsetzen. Die Einschränkungen von Grundrechten zur Überwindung der Coronapandemie war schon oft grenzwertig, wurde aber von der Bevölkerung im Wesentlichen mitgetragen. Ich hoffe aber, dass sich unsere Regierung in diesem Fall sich des hohen Gutes unseres Grundgesetzes bewusst ist und sich an Artikel 5 erinnert: Eine Zensur findet nicht statt.

Eine Demokratie muss und kann auch abweichende Meinungen aushalten. Verbote wie diese sind einer Demokratie nicht würdig und könnten das Signal einer Schwäche und Angst gegenüber anderen Meinungen darstellen. Gelassenheit ist auch ein Zeichen von Stärke.