Sie agierten alleine, nur mit ihrer Stimme

Zum Thema „#allesdichtmachen“:

Weiter geht es mit dem Kritikerbashing. Muslime müssen Satire aushalten, hieß es noch vor ein paar Jahren im Zusammenhang mit den Anschlägen auf das Pariser Satiremagazin Charlie Hebdo, jetzt wird jede Kritik an den Coronamaßnahmen mit Coronaleugnen, Rechtsradikalismus, Verschwörungsidiotie und dem Verhöhnen der Opfer gleichgesetzt und geächtet.

Der Umkehrschluss aus den Kommentaren von Herrn Klotz und Frau Ball kann nämlich nur lauten: Die Regierungen und Behörden haben bisher im Umgang mit Corona immer alles richtig gemacht. Nur Lauterbach (der noch vor ein paar Jahren Kliniken schließen und dort auch drastisch Stellen abbauen wollte – Schnee von gestern, vergessen und verziehen) und Drosten haben Recht, alle anderen jedoch nicht. Alle Maßnahmen greifen, alle Kampagnen laufen gut, das Infektionsgeschehen ist unter Kontrolle und die Infektionszahlen gehen aufgrund der verordneten Maßnahmen zurück.

Das Festmachen von Maßnahmen an Inzidenzen und nicht an Erkrankungen und den Krankheitsverläufen ist richtig und alternativlos. Wer etwas anderes in Erwägung zieht, spielt mit Menschenleben. Das Impfen ist kein Experiment am Menschen und läuft ebenfalls prima. Wer etwas anderes behauptet, ist ein Coronaleugner und verhöhnt die Opfer der Erkrankung. Jede Kritik verbietet sich daher von selbst.

Glauben Sie das eigentlich selbst, wenn Sie so etwas schreiben?

Soweit mir bekannt ist, besteht in unserem Land immer noch Meinungsfreiheit. Diese Künstler haben mit Sicherheit weder jemanden beleidigen noch abwerten wollen. Zumindest konnte ich das so weder sehen noch verstehen. Ich habe denken gelernt und lasse mir das von Ihnen nicht einreden! Diese Künstler haben auch das Recht, nach 13 Monaten ihrem Unmut kundzutun, endlich. Über das Kasperletheater, welches von den Landesregierungen oder Berlin ausgeht. Wegen kontroverser Bestimmungen, über die das Land nur den Kopf schüttelt.

Brav der Herde folgen

Die Künstler demonstrierten nicht abstands- und maskenlos auf der Straße. Sie verhielten sich nicht wie die Querdenker, Rechten und Coronaleugnern. Sie agierten alleine – mit Abstand – vor der Kamera, nur mit ihrer Stimme, ihrem Wort – mit dem, was sie am besten können. Und dieses Recht haben sie! Auch in dieser Form. Denn jetzt werden sie ernst genommen. Geschmacklos? Wie viel Sendepotenzial ergießt sich uns geschmacklos täglich in unserem Dunstkreis oder im Fernsehen? Da kräht kein Hahn danach.

Kritisieren wir das gesprochene Wort, kritisieren wir die Freiheit, verlieren damit die Meinungsvielfalt und das selbst Denken. Ich werde mich über die Situation weltweit nicht mehr auslassen, sie wird von mir weder verleugnet, noch quer gedacht noch rechts gesehen. Die Kranken und deren Angehörigen, das Pflegepersonal, alles ein schmerzhaftes, fassungsloses Zuschauen für mich.

Des Weiteren eine Verneigung gegenüber unseren Alten, die sich kommentarlos als Versuchskaninchen beim Impfen zur Verfügung stellten. Ich habe das Gefühl, als wäre es gewollt, alles still und klaglos hinzunehmen, nichts zu hinterfragen und brav der Herde zu folgen.

In welch einem Land leben wir, dass ich mich erklären muss, auf welcher Seite ich stehe, um nicht mit dem „Stift“ angegriffen zu werden. Dieser Stift, der genauso eine Waffe ist wie das Wort. Diese Allesdichtmacher kommen leider ein halbes Jahr zu spät.