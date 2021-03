Zum Artikel „Linke setzt jetzt auf Consul“ vom 4. März:

Seit Wochen wird über den Haushaltsplan von Edingen-Neckarhausen berichtet und kommentiert. Es wird von Millionenschulden geschrieben, die auf die Gemeinde zukommen können und von Sparvorschlägen und Streichlisten. Ja, sogar der Bürgermeister hatte eine Streichliste, die er aber vor der Beratung im Gemeinderat nicht kundtun wollte. Den Fraktionen sollte anscheinend so die Möglichkeit gegeben werden, sich wie an Weihnachten aus der Wunschstreichliste etwas auszusuchen, damit man etwas zum Streichen vorschlagen kann.

Das ist moderne Michlersche Haushaltspolitik. Und der Gemeinderat hat mitgemacht. Nun hat aber die Mehrheit der Gemeinderäte/innen ausgerechnet Michlers Lieblingsprojekt, die Bürger-App, die absichtlich nicht auf der Streichliste stand, gestrichen. Auch Die Linke ist mit dieser Entscheidung nicht zufrieden und möchte wie im alten Rom einen Consul einführen, der wie damals üblich, angeblich für das Volk sprach, dieses aber nie zu Wort kommen ließ.

Es gibt viel zu tun

Deshalb braucht die Gemeinde auf keinen Fall eine App, die die Bürger*innen weder am Zustandekommen der Themen noch an der Fragenstellung beteiligen will, sondern sie nur zu Ja/Nein-Sagern degradiert. Alle Fraktionen wären gut beraten, sich um die wirklichen Probleme der Gemeinde zu kümmern. Es sind noch genügend Millionen in allen Bereichen übrig, die gestrichen, geschoben oder neu debattiert werden sollten. Es gibt noch viel zu tun. Also Gemeinderäte*innen von Edingen-Neckarhausen: packt die Pro-Kopf-Verschuldung an und senkt die Ausgaben.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/2N6no1k