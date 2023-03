Selbst geholfen

Zum Artikel „Fast vergessen – die tragische Geschichte eines Überlebenden“ vom 22. März:

Ich habe sehr betroffen den Artikel gelesen, zumal als ich das Foto des Überlebenden sah, da ich ihn gut aus der Zeit kenne, als er für mich und andere in unserem Wohnhaus da war, da ich selbst einen Unfall vor zehn Jahren hatte und er mich zweimal täglich durch meine halbjährliche Krankenpflege in der Endphase meiner Pflege begleitete. Ich kenne Herr Gangnus als realistischen und einfühlsamen Menschen, der immer 100 Prozent für seine Patienten da war. Was mich sehr wütend macht, wieso lässt man so einen liebevollen Menschen auf den Kosten sitzen?

Der Artikel weist auf die Schwierigkeiten unseres Pflegesystems hin. Ich kann und will nicht verstehen, dass dieser offensichtliche Undank unseres „Gesundheitssystems“ Schule macht. Ich bin selbst schwerbehindert und weiß, wieso vieles in unserem „Pflegesystem“ nicht akzeptabel ist. Michael, halt durch, ich drücke Dir alle Daumen und danke noch mal für alles, bei dem Du mir geholfen hast.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3yX4oGX