Zum Leserbrief „Zur Bluttat in Illerkirchberg“ vom 22. Dezember:

Viele der Flüchtlinge sind schwer traumatisiert und psychiatrisch erkrankt – teils durch die Verhältnisse in ihren Heimatländern, teils durch das auf der Flucht Erlebte. Leider wird dies häufig viel zu spät erkannt beziehungsweise darauf reagiert. Herr Merkel nennt diese kranken Menschen, wenn sie jemanden aus dem Krankheitsgeschehen heraus töten, Killer und diejenigen, die sich für sie einsetzen, Killer-Gesellen.

Er fragt vor diesem Hintergrund, ob „unsere Eltern und Großeltern nach Flucht, Vertreibung und erlittenem Unrecht auch seelisch so gestört waren, dass sie einfach aus Lust deshalb einen Drang zum Töten entwickelt haben“. Hierauf fällt die Antwort relativ einfach aus: Viele dieser Eltern und Großeltern brauchten gar keine Flucht, Vertreibung und so weiter, um Lust aufs Töten zu haben, wie sich angesichts des millionenfachen Mordens in den deutschen Konzentrationslagern zeigte.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3ZrbL5C