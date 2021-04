Schutzgebiet nicht geschützt

Zum Thema Feudenheimer Au:

Landschaftsschutzgebiet? Da kann man ins Grübeln kommen. Beton darf man tonnenweise verbauen, und sei es teilweise nur für wenige Monate(!). Den Wasserhaushalt darf man zweckentfremdend regulieren. Man darf auch eine Rampe als bestimmendes Denkmal für die Ewigkeit bauen. All das geschieht in einem Landschaftsschutzgebiet.

Kleingärten darf man nicht verlegen. Warum ist das so? Im einen Fall sind nur Menschen mit ihren Bedürfnissen betroffen. Im anderen Fall geht es um hohe Ziele, die bekanntlich dem Irdischen etwas entrückt sind. Allein das Wort Frischluftschneise hebt unser Lebensgefühl und wir werden nachsichtig mit den Mitteln, die es zu ergreifen gilt.

Allerdings bleibt festzuhalten, dass im Sommer eher Westwind vorherrscht und damit dieses frische Windchen nicht voll zu Geltung kommen kann. Gilt diese Nachsichtigkeit aber auch für Politiker, die nicht nur grün angestrichen sein wollen, sondern für ihre Ideen „brennen“ und sich, für eine bessere Umwelt, ständig berechtigt fühlen, in unsere Lebensumstände hineinzureden und uns zu reglementieren? Wie wir bei der Au sehen, muss vor Ort nicht immer etwas Besseres herauskommen.

Für Vorbildfunktion kaum geeignet

Aber bei der Buga geht es schließlich um, siehe oben, den guten Zweck. Der Verdacht kommt auf, dass hier die Natur als Mittel benutzt wird, um die Bestimmungshoheit über unser Bewusstsein und unsere Lebensweise zu erlangen. In diesem Zusammenhang könnte auch die Klimadebatte, unabhängig von ihrer Berechtigung, mit all ihren Facetten eine wichtige Rolle spielen. Frau Prof. Dr. Pretzell: Was sollen wir unter einem Landschaftsschutzgebiet verstehen, wie können wir es schützen und warum wurde dieses Schutzgebiet von den Grünen nicht geschützt? Vielleicht ist die Au ja aus Ihrer Sicht nicht unbedingt ausschlaggebend für die lokale Natur. Für eine grüne Vorbildfunktion sind diese Vorgänge kaum geeignet.