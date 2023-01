Zum Artikel „Tod auf dem Schulweg – 14-Jährige stirbt nach Angriff“ vom 6. Dezember:

Am Abend nach der Ermordung eines 14-jährigen Mädchens in Illerkirchberg durch einen Asylbewerber sah ich mir Nachrichtensendungen an, um gegebenenfalls mehr über die Tat beziehungsweise den mutmaßlichen Täter zu erfahren. Der „heute“-Sendung um 19 Uhr im ZDF war dieses Verbrechen keine Silbe wert. Die ARD-„Tagesschau“ um 20 Uhr brachte einen kurzen Bericht am Ende der Sendung. Ganz anders zwei Tage später bei den sogenannten „Reichsbürgern“. Die Ticker liefen heiß. Sondersendungen, heuchlerische Interviews meist grüner Politiker, reißerische Schlagzeilen.

Die Bluttat am 5. Dezember in Illerkirchberg sowie die vielen weiteren durch Ausländer verübte Verbrechen geraten jedoch schnell in Vergessenheit. Die routiniert abgespulten Floskeln von Politikern der Regierungsparteien sind nach solchen Gewalttaten ein Hohn für alle Bürger, die zu Recht um Leib und Leben ihrer Kinder und Familien fürchten. Nichts als bekenntnisfreies Gesäusel! Rudi Dutschkes beschworener „Marsch durch die Institutionen“ trägt mehr und mehr Früchte. Linksgrüne Meinungsmache! Entscheidend ist eine Art selbstverordneter und nur hierzulande anzutreffender Gehirnwäsche, die in Jahrzehnten den Selbstbehauptungswillen der Deutschen zersetzt hat.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3YnU0U3