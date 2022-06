Zum Thema Affenpocken:

Ich finde es, gelinde gesagt, diskriminierend, nein besser hetzerisch und unverschämt, dass die WHO mitteilt, dass die Erkrankung mit dem Affenpocken Virus hauptsächlich Männer betrifft, die gleichgeschlechtlichen Sex haben. Das schürt doch wieder Hass und Vorurteile in unserer angeblich so toleranten Welt. Schlimm und traurig!