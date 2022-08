Zum Artikel „Stadträte stoppen Autofahrer“ vom 29. Juli:

Gilt das Gesetz noch für jedermann? Es ist für den Normalbürger schon erstaunlich, wenn er die unterschiedliche Sichtweise in der Beurteilung von Rechtsvergehen in ähnlichen Fällen in unserer Gesellschaft beobachtet.

Wurde vor nicht allzu langer Zeit noch gegen einen jungen Mann, der an der Straße festgeklebte Demonstranten eigenhändig wegbefördern wollte, ein Verfahren eingeleitet, so scheint es für Stadträte und deren Gefolge durchaus vertretbar, sich als Hilfssheriff zu betätigen, ohne das dies juristische Konsequenzen hat.

Jedenfalls wurde gegen die Herren Fontagnier, Rihm, Ulas und deren Gefolge offensichtlich kein Verfahren eingeleitet, als sie Autofahrer daran hinderten, an der Kreuzung C1/N1 in die Kunststraße einzufahren. Steht hier nicht auch Amtsanmaßung oder Nötigung im Raum? Oder ist es etwas anderes, wenn Politiker, die ihren Standpunkt von anderen nicht akzeptiert sehen, das Recht selbst in die Hand nehmen?

Dass der Verkehrsversuch, dessen Regeln hier missachtet werden, in Mannheim höchst umstritten ist, sollte mittlerweile allgemein bekannt sein. Dass dann ausgerechnet Grünenpolitiker auf die Einhaltung des Gesetzes pochen, die in ihrer Parteigeschichte den zivilen Ungehorsam immer wieder praktiziert haben, ist doch wohl ein schlechter Witz.

Und wenn dann die Mitstreiter mal wieder von der Zeitung nicht als Rechtsbrecher, sondern als Aktivisten bezeichnet werden, kann man das auch nur als Euphemismus werten. Wie soll man denn bitte dem Bürger noch klar machen, dass er sich an Gesetze zu halten hat, wenn die politischen Vertreter das nicht für notwendig erachten?

Mit der Arroganz desjenigen, der meint, immer im Recht zu sein, glauben diese Damen und Herren, sich über das Gesetz stellen zu dürfen, denn sie vertreten ja das Gute.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3BCJKP6