Schlag ins Gesicht der Lehrer

Zum Artikel „Experten: Noch 20 Jahre Lehrermangel“ vom 28. Januar:

Die Empfehlungen zur Bekämpfung des Lehrkräftemangels sind ein Schlag ins Gesicht für alle Kolleginnen und Kollegen. Dass es überhaupt einen Mangel im Bildungsbereich gibt, ist schon ein Skandal für sich und ein Armutszeugnis für das vielbeschworene „Bildungsland Deutschland“. Was schimpft sich hier eine Kommission als wissenschaftlich, deren Vorschläge völlig an der Realität von Schule vorbeigehen?

Jetzt soll also der Mangel behoben werden mithilfe derselben Fehler, die den Mangel erst verursacht haben. Seit Jahren weisen Gewerkschaften, Verbände, Eltern- und Schülervertretungen auf fehlende Investitionen und Schwächen im System hin. Anstatt auf die berechtigten Forderungen nach kleineren Lerngruppen, mehr Personal, besserer Ausstattung, mehr Zeit für Kooperation, mehr Unterstützung bei Inklusion und Integration einzugehen und Verbesserungen zu erwirken, kommt jetzt der Gegenschlag: größere Klassen, Rückgriff auf Ruheständler, weniger Teilzeit und dafür Mehrarbeit für Lehrkräfte und sozialpädagogisches Personal.

Zeit im Kerngeschäft rückläufig

Die Zeit, die Lehrkräfte sich direkt mit dem Kerngeschäft Unterricht beschäftigen, ist seit Jahren prozentual rückläufig. Aktuelle Studien deuten an, dass lediglich ein Drittel der Arbeitszeit von Lehrkräften unmittelbar mit dem Unterrichten in Bezug steht, der Rest umfasst Dokumentation, Umgang mit schwierigen Schülern, Konferenzen, Elternarbeit. Aber die gesellschaftliche Wunschliste an Schule wird immer größer. So wird bei jedem gesamtgesellschaftlichen Problem der Ruf nach Schule laut.

Werden nicht ständig neue Unterrichtsfächer zu Themen wie Gesundheit, Klima, Prävention, Ernährung gefordert? Sicherlich sind dies alles wichtige Themen; nur wer mehr von Schule will, der muss auch mehr in Schule investieren. Aber seit Jahren wurde genau dies verschlafen oder bewusst weggeschaut. Überall befinden sich aktuell Arbeitgeber im Wettbewerb um die besten Köpfe. Das Angebot für potenzielle Lehrkräfte soll nun also lauten: mehr Schüler, mehr Aufgaben, mehr Verantwortung – dafür weniger Entlastung und keine Flexibilität: Note 6.

Info: Originalartikel unter http://bit.ly/3Z2scnY