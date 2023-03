Schamlose Manager

Zum Artikel „Die Spitzenverdiener von SAP“ vom 3. März:

Die Tafeln in unserem Land sind derzeit völlig überfordert, weil so viele Menschen in Armut leben müssen und kaum wissen, wie sie ihre Tage fristen sollen. Und da erdreistet sich die SAP schamlos, Millionengehälter an ihre Manager zu zahlen und einem Ausscheidenden fast zehn Millionen Abfindung hinterherzuwerfen. Klar kommt jetzt wohl wieder das Argument des Sozialneids zum Tragen. Hohe Verantwortung tragende Manager sollen durchaus sehr gut bezahlt werden, aber die Summen, die hier gehandelt werden, sind einfach schamlos und ein Schlag ins Gesicht all der Menschen, die durch Inflation und exorbitante Gas- und Strompreise in ihrer Existenz bedroht sind. Ein deutliches Zeichen ist die große Streikbereitschaft der Arbeitnehmer mit ihren Lohnforderungen, die auch in ihrer Höhe überaus berechtigt sind.

Info: Originalartikel unter https://bit.ly/3yEinl0