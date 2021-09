Sauberkeit in Mannheim beschäftigt Leserinnen und Leser

Zum Artikel „Große Sorgen um Attraktivität der City“ vom 4. September:

Da wird man immer wieder Reinigungsaktionen machen müssen. Es ist doch die Gleichgültigkeit mancher Menschen, die achtlos ihren Müll auf die Straße werfen. An die Vernunft zu appellieren, nützt da nichts, da helfen leider nur Verbote. Zum Beispiel Rauchverbot in der Innenstadt oder besondere Raucherzonen wie auf Bahnsteigen oder Flughäfen (igitt). Der kommunale Ordnungsdienst kann da wenig ausrichten. Die Mitarbeiter werden eher noch beleidigt oder sogar angegriffen von den Schmutzfinken. Und wegen der ehemals hellen Pflastersteine hätte jede Hausfrau zu einem dezenten Dunkelgrau geraten. Aber uns fragt ja keiner!

Als ich bei einem Einkaufsbesuch in Mannheim das erste Mal den neuen Belag auf den Planken gesehen hatte, fragte ich mich spontan, wo ist denn nur der neue Belag? Er war neu und sah schon so alt und schmuddelig aus. Das durchgängig triste Grau hat dies noch unterstrichen. Es ist schlicht und einfach der unpassende Belag gewählt, in Farbe und Oberfläche. Das wird auch keine Reinigung verbessern. Und Fugen in der Größe passend zu einer Zigarettenkippe und Ähnlichem sind schlicht die falsche Lösung für eine Fußgängerzone. Fugen sind immer ein Problem beim Reinigen. Hier hätte eine weitestgehend geschlossene Oberfläche geplant und ausgeführt werden müssen. Schade um den großen Aufwand. Bleibt nur zu hoffen, dass Nachbesserungen, vor allem bei den breiten Fugen, Abhilfe bringen.

Dem Bericht kann ich nur beipflichten. Es ist kaum zu glauben, dass die Stadt Mannheim und ihre zuständigen Bürgermeister es zulassen, dass die Stadt und ihre Vororte immer mehr vermüllen. Insbesondere die Relaisstraße in Rheinau ist ein Beispiel dafür, wie eine Hauptstraße nicht auszusehen hat, voller Abfall. Die Bepflanzungen werden nicht gepflegt und dadurch verfängt sich der ganze Müll. Die Bundesgartenschau steht vor der Tür und die Stadt Mannheim versinkt im Schlaf.

Große Enttäuschung bei den Verantwortlichen im Einzelhandel und bittere Erkenntnis Mannheimer Bürger zur Sauberkeit in unserer Stadt. Die Planken und Stichstraßen, mit viel Aufwand und Steuergeldern herausgeputzt, verschmutzen trotz intensivem Reinigungsaufwand. Erklärungen werden gesucht, Fastfood-Anbieter und die Stadt als Sündenböcke ausgemacht.

Leider ist die Kultur der Sauberkeit und Ordnung bei vielen abhandengekommen. Wenn Eltern nicht in der Lage waren, ihren Sprösslingen Grundsätze einer funktionierenden Gesellschaft beizubringen, müssen alle darunter leiden. Noch vor ein bis zwei Generationen hat dies wesentlich besser funktioniert und unsere Städte waren nicht so vermüllt, obwohl Umweltschutz nicht diesen Stellenwert wie heute hatte. Zigarettenkippen muss man problemlos ausdrücken und entsorgen können. Dazu sollte es mindestens alle zehn Meter eine Möglichkeit geben. Wenn man feststellt, dass Mannheimer Bürger lieber in Baden-Baden einkaufen, dann muss man über den Grund nicht rätseln.

Wenn ihr Redakteur Christian Schall die Frage im „MM“ zu Recht stellt: „Sind die Planken zu dreckig?“, dann gibt diese Frage schon die eigentliche Antwort. Sie sind es. Dass dies Herrn Dario Fontanella, Herrn Alexander Seppel und vielen Gewerbetreibenden als großes Ärgernis erscheint, verwundert niemanden. Zahlen sie doch alle sehr viel Miete für ihre Geschäfte, um so einen Dreck präsentiert zu bekommen.

Wenn man selbst durch die Breite Straße oder Planken läuft, fällt einem der Dreck auf den Straßen mehr ins Auge als alle Neueröffnungen. Wem dieser Dreck weniger auffällt oder sich daran stört, scheint OB Peter Kurz und seine Verwaltung zu sein. Obwohl sie täglich in der Innenstadt unterwegs sind. Anscheinend gehören die Planken nicht zu deren Prestigeobjekten, wie es Buga, Nationaltheater, städtisches Rathaus und ähnliche Großprojekte sind.

Sollte sich in absehbarer Zeit keine Besserung bezüglich der Sauberkeit in der Innenstadt einstellen, wird die Verschmutzung beziehungsweise die Verödung der City ein unwiderrufliches Ende zur Folge haben. Wenn mit dem Innenstadt-Dreck allerdings der Slogan „Mannheim ist bunt“ gemeint ist, dann hat man das Thema in kürzester Zeit gut umgesetzt. So lockt man weder Mannemer – und schon gar keine Touristen in eine schmutzige Stadt.

Nichts gegen den köstlichen „Mannemer Dreck“, aber als ich kürzlich die sauberen Innenstädte von Fulda, Eisenach und Erfurt sah, fragte ich mich: Warum ist es in Mannheim so schmutzig? Was sind das für Leute, die diesen Schmutz verursachen und wissen, dass nicht kontrolliert wird? Warum gibt es so viele davon in Mannheim? Auch in unseren Außenbezirken findet man an den Straßenbahn-Haltestellen überall weggeworfene Zigarettenkippen, obwohl ein Abfallbehälter in der Nähe steht und ein Bußgeld in Höhe von 75 Euro droht.

Auf meine Anfrage beim Ordnungsamt, wie viel Bußgeld für weggeworfene Kippen im letzten Jahr eingenommen wurde, konnte oder wollte man mir keine Auskunft geben. Aber auch der Straßenbelag ist in den oben genannten Städten wesentlich besser als in Mannheim. Wer das nostalgische Fahrgefühl auf einer ramponierten DDR-Straße mit Schlaglöchern der 1960er Jahre erleben möchte, muss nur in Feudenheim den südlichen Abschnitt der Neckarstraße entlang fahren. Davon jedoch in den Städten der ehemaligen DDR keine Spur: entweder Kopfsteinpflaster oder makelloser Asphalt.

Zunächst einmal – die Planken-Platten sind völlig unschuldig! Zudem konnte ich keine einzige wissenschaftliche Studie finden, in der belegt wird, dass Kippen, verbrauchte Kaugummis und anderer Müll vom Himmel fallen. Die Ursache der Verschmutzung muss also woanders liegen. Nun, die Ursache findet man, wenn man mit offenen Augen und ohne Scheuklappen durch die Straßen Mannheims geht, sich an öffentlichen Plätzen oder in der Nähe von x-beliebigen Supermärkten aufhält. An diesen Orten kann man dabei zusehen, wie viele unserer Mitbürger unsere Umwelt vermüllen.

Es gibt leider eine hohe Anzahl an Menschen, dumm-primitive, stumpfsinnige, einfach strukturierte, gebildete, vermögende, elitäre, egal welcher Status, allen, manchen mehr, manchen weniger, fehlt es an Bewusstsein für ihr Tun. Wer einen Kaugummi ausspuckt, eine Kippe achtlos wegwirft, seine Fastfood-Verpackungen auf der Sitzbank zurücklässt oder einfach wegwirft und vieles mehr, ist sich seines Verhaltens nicht bewusst. Sonst würde sie oder er es ja nicht machen. Der Verstand dieser Menschen lässt im jeweiligen Moment keine andere Handlungsweise zu. Das ist keine Böswilligkeit, allenfalls Dummheit oder nichtvorhandene Einsicht.

Jeder Mensch kann nur der sein, der er aufgrund seiner Erbfaktoren, Erziehung, Sozialisation und Erfahrungen sein muss. In dieser Erkenntnis liegt die Lösung oder das Dilemma. Die ganze Gesellschaft, Erziehung, Schule, Ausbildung, Politik, Kultur, Wirtschaft, jeder einzelne müsste durch geeignete Maßnahmen dazu beitragen, dass es allgemeiner Konsens wird, auf andere und anderes Rücksicht zu nehmen und dass für niemanden und nichts Schaden entsteht. Nur wenn Menschen neue Erfahrungen machen, bessere Verhaltensweisen vorgelebt und aufgezeigt bekommen und diese hoffentlich verinnerlichen, verändern sich der Verstand und die Einstellung und damit das Tun.

Keine Frage – die Planken sind viel zu dreckig! An diesem Missstand sind aber die Nutzer*innen selbst ursächlich beteiligt. Wer ohne Not in asozialer Weise Kaugummis ausspuckt, Fastfood-Verpackung einfach fallen lässt und Zigarettenstummel auf den Boden schnippt, hat schlicht und einfach keine Erziehung genossen. Machen diese Leute das auch im eigenen Wohnzimmer?

Wenn alle sich auch nur halbwegs gemeinschaftsfähig benehmen würden, müssten wir uns kaum aufregen. Aber da gibt es weitere Gesichtspunkte, die mich „auf die Palme“ bringen. Die Stadt, die ja als Stadtraumeigner Verantwortung dafür trägt, ihren öffentlichen Raum auch nachhaltig und pfleglich zu erhalten, kommt ihrer Verantwortung nicht vollumfänglich nach. Eine kleine Kehrmaschine und zwei Personen sollen es richten, und das in drei Stunden täglich. Das ist mal eine Herausforderung! Es ist lächerlich.

Auch nach fast drei Jahren arbeitet man mit einem Gerät, das nicht erfüllt, was es verspricht – nämlich reinigen! Aber Anwohner und Gewerbetreibende werden für diese professionelle Dienstleistung munter zur Kasse gebeten. Diese Frage sei erlaubt: Gibt es neben den beschlossenen Bußgeldern für Schmutzverursacher auch eine Bußgeldverordnung für Eigentümer (hier die Stadtverwaltung), die ihrer Pflicht nicht nachkommt? Werden die Bußgelder bei Verursachern auch wirklich konsequent eingezogen? Ansonsten stünde doch die Stadt in der Verantwortung…

Und die Krönung ist die beschriebene Begründung im Zusammenhang mit den im Artikel erwähnten Mängeln: Stolpersteine, abgesenkte Platten im Haltestellenbereich, die völlig unpraktische, weil nicht sauber zu haltende breite Fugenverlegung der Fliesen. Schäden sind das eine, sie können durchaus auftreten, müssen aber auch zeitnah beseitigt werden. Dass nun aber behauptet wird, dass nach nicht mal drei Jahren eine Gewährleistung greifen könne, mit der Begründung, der Verkehr und die Reinigungsarbeiten seien die Ursache – das ist ein Schlag ins Gesicht jedes Steuerzahlers.

Bisher war mir nicht klar, dass eine Fußgängerzone und Einkaufsmeile nicht zur Benutzung gedacht ist. Wir sollen also wieder dafür zahlen, dass Mitarbeiter bei der Stadt ungestraft miese Verträge abschließen dürfen. Da wundert es schlussendlich nicht, wenn eine Bekannte in Singapur in einem Zeitschrift-Artikel über Mannheim las: „Mannheim is a town in Germany. Mannheim is not beautiful.“

